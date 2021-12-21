《衣袖紅鑲邊》李世榮美貌秘訣是「綠茶」！還有小妙招練出仙女腿

文／美人圈

「古裝女神」李世榮新劇《衣袖紅鑲邊》一開播收視爆棚，與2PM成員李俊昊同框，顏值炸裂的組合加上逗趣劇情讓觀眾看得太舒心，也忍不住好奇女神究竟是如何保養肌膚與身材的，身為美妝節目《Get it beauty》主持人的李世榮對於保養特別有一套，號稱是隱藏版美容大王也不為過，以下「李世榮保養五大秘訣」快來一起認識一下吧！

《衣袖紅鑲邊》李世榮保養祕訣1：冷敷凝凍法

李世榮最早以飾演《大長今》當中的童年版今英而廣為人知，一雙靈動大眼與深邃五官，從小就看得出是位美人胚子，但其實她曾飽受肌膚泛紅問題困擾，甚至還因此被譏笑是「紅班長」。

▲李世榮曾飽受肌膚泛紅問題困擾。（圖／IG@seyoung_10）

直到研究出一套獨門凝凍用法才大幅獲得改善，在美妝節目《Get it beauty》上她分享自己習慣預先將凝凍冷藏，只要一感覺紅腫不適就拿出來冷敷5分鐘，搔癢泛紅處很快就消退了，非常推薦給有一樣困擾的女孩們。

▲李世榮將凝凍冷藏，紅腫不適時就拿出來冷敷。（圖／翻攝自ONSTYLE《Get it beauty》）

《衣袖紅鑲邊》李世榮保養祕訣2：愛用保濕面膜

無論是《大長今》中的小今英，還是《成為王的男人》裡的中殿娘娘，抑或是《衣袖紅鑲邊》裡的宮女成徳任，李世榮穿上古裝總是充滿仙氣，除了本身五官精緻之外，水潤透亮的肌膚更是散發迷人魅力的一大關鍵，平常洗完臉後，就會立刻敷上保濕面膜15分鐘，確保肌膚隨時飽水，不露出一絲絲老態。

《衣袖紅鑲邊》李世榮保養祕訣3：足浴去角質

身為專業保養控，李世榮特別講求細節，除了臉部、頸部肌膚之外，許多人常常忽略的足部護理，她也有自己的一套方法，透過泡足浴→DIY足膜→清潔三步驟，就能完整去除腳底老廢角質。

▲泡足浴→DIY足膜→清潔三步驟。（圖／翻攝自ONSTYLE《Get it beauty》）

首先加入綠茶茶包與幾滴精油，泡個足浴10分鐘，接著再拿出保鮮膜+凡士林包覆雙腳，來DIY居家足膜，大約敷個15分鐘後就可以把足底已經軟化的死皮清潔乾淨，一瞬間腳底嫩得跟BABY一樣，就算脫鞋示人也不用害臊，看完這麼精細的保養步驟，只能說仙女真的都想得特別周到呀~

▲腿部保養完就跟BABY一樣嫩。（圖／IG@seyoung_10）

《衣袖紅鑲邊》李世榮保養祕訣4：綠茶養顏美容

李世榮對綠茶的愛可不只這樣，除了泡足浴之外，平常也喜歡喝綠茶養顏美容，甚至會把剩下的茶葉拿來洗臉，因為綠茶本身就是很好的抗氧化酵素，能減脂、降膽固醇及清除自由基，堪稱是CP值最高的美容聖品。

▲李世榮平常喜歡喝綠茶養顏美容，甚至會把剩下的茶葉拿來洗臉。（圖／IG@seyoung_10）

《衣袖紅鑲邊》李世榮保養祕訣5：狂練700下深蹲，養成傲人仙女腿

先前上節目和主持人聊到自己最引以為傲的身體部位？李世榮直接二話不說回答：「大腿！」不像常見的女團腿都瘦的像竹竿一樣，李世榮的腿部線條勻稱又性感。

▲李世榮的腿部線條勻稱又性感。（圖／dispatch.co.kr）

她笑著說：「這一切都是靠努力運動累積而來的，在體力最顛峰時期，一天可以做500到700下深蹲。」為了鍛鍊出傲人曲線也是下足苦工，再次感嘆女明星的台上10分鐘，都是台下十年功。

▲李世榮靠深蹲鍛鍊出腿部線條。（圖／더팩트）

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

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