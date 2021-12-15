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孫芸芸御用化妝師教「眼下卡粉急救法」，粉撲濕度是關鍵

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▲▼游絲棋教眼下卡粉急救法。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝師游絲棋有美神維納斯之稱。（圖／翻攝自IG/yousiqi、aimeeyunyunsun）

記者曾怡嘉／台北報導

想要戴著口罩亮麗現身，眼妝一定不能省，但眼妝畫了一天，難免會有脫妝卡粉的困擾，該怎麼處理才最好呢？日前彩妝大師游絲棋就在臉書粉絲專業分享「眼下卡粉急救法」，一起來學習！

▲游絲棋很注重彩妝細節處理，是許多女星們的御用化妝師。

#妝前保濕要做足

彩妝師游絲棋分享，想要眼下不卡粉，妝前保濕基本功要做好，建議挑選質地輕盈的眼部精華或是眼霜，在上下眼瞼各點上三點，再用手指以按壓方式讓肌膚吸收，記得千萬不要拉扯，過度拉扯會讓眼周冒出細紋。

#粉撲微濕沾蜜粉定妝

大家都知道畫完眼妝之後要用蜜粉輕刷眼下定妝，游絲棋指出有時候太乾的蜜粉，直接刷眼周有時量太多，反而會造成卡粉和乾燥緊繃的問題，她分享自己會挑選含保濕成分的蜜粉，再用「8分乾微濕粉撲」沾蜜粉，用輕彈的方式定妝，用這個方式不只能讓眼妝持久，更不容易卡粉。

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▲▼眼周不卡粉重點。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

眼下卡粉, 彩妝師游絲棋

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