《華燈》5大女主角保養法公開！楊謹華神凍齡、劉品言瘦身不瘦胸靠它

文／美人圈

Netflix懸疑台劇《華燈初上》一開播就引爆話題，不僅擁有超狂卡司陣容、引人入勝劇情，劇中飾演酒店小姐的林心如、楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎同台尬戲，顏值爆棚的畫面更是讓印象深刻，讓人不經好奇凍齡女神們，私下究竟是如何保養以及維持體態的，以下《華燈初上》五大女主角保養秘訣全公開，快來一起了解一下吧！

《華燈初上》11/26上線，立刻登上台灣Netflix熱播冠軍

《華燈初上》開頭以一具無名女屍，揭開日式酒店小姐之間的愛恨情仇，在酒店「光」之中2大媽媽桑與旗下4大金釵小姐，各自使出秘密武器討好客人，這裡販賣的是不只是曖昧，更是一種戀愛刺激感，人物角色鮮明、節奏緊湊，讓人不自覺一集接著一集看下去，11/26正式在Netflix上線就火速登上熱播排行榜第一名。

▲《華燈初上》由林心如、楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎主演。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》林心如保養祕訣：晚安凍膜+面膜紙

劇中飾演「蘿絲媽媽」的林心如，經常在IG大方分享素顏照，彈潤肌膚實在難以想像已經45歲，《還珠格格》紫薇彷彿還是昨日。

先前接受BEAUTY專訪時，曾提到因為每天拍戲都要上妝的緣故，為了避免肌膚乾燥，晚上洗完澡後一定會敷面膜，或是先敷晚安凍膜再加上一層面膜紙，透過這樣的方式可以增加吸收速度，避免沾得整個枕頭都是。

《華燈初上》楊謹華保養祕訣：零死角保養法

楊謹華對於肌膚保養也非常有一套，保養程序絕不馬虎，從化妝水、安瓶、精華到乳霜等十道手續都不嫌麻煩，更重要的是保養時除了臉之外，也一定會帶到脖子、耳後、肩膀及前胸，近乎苛求的「零死角保養法」，也讓編不自覺讚嘆原來凡人與仙女就是差在這細節！！

《華燈初上》郭雪芙保養祕訣：美容油按摩消水腫

一雙靈動大眼與菱角嘴美唇，加上雪白的肌膚，「郭雪芙」是許多人心目中的國民女神，私下最愛「嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G」質地偏水感不黏膩，搭配「指腹拍彈」、「按摩拉提」方式，更能幫助消水腫，另外她也喜歡用溫水熱敷唇部，軟化唇部多餘死皮後，再厚塗護唇膏，隔天醒來就會擁有水嫩的微笑唇啦~

《華燈初上》劉品言保養祕訣：專注「闊背肌」雕塑

言言真的可以說是行走的瘦身教科書！先前接受BEAUTY專訪時，她提到比起激進的減肥菜單，自己更喜歡透過運動來瘦身，更笑說：「畢竟我就是為了吃而動起來的。」

日常最喜歡透過巴西柔術鍛鍊體能，在健身房最愛的健身器材則是蝴蝶機（Butterfly）喜歡透過它來雕塑闊背肌線條，「改善了我以往愛駝背的習慣」抬頭挺胸後上半身曲線自然更好看，言言瘦身不瘦胸的秘訣就靠它。

《華燈初上》謝欣穎保養祕訣：白天預防、夜晚修護

同樣素顏沒在怕的還有空靈女神「謝欣穎」，即使奔向三字頭，卻也看不出來歲月在臉上留下的痕跡，而是多了幾分自信成熟的樣貌，年輕時她覺得保養不就是水、精華、乳霜這三罐一瓶用到底嗎？隨著年齡與智慧的增長，開始改用「日夜分組保養」白天著重預防、夜晚專注修護。

日間保養步驟：輕拍化妝水→保濕精華→乳霜鎖水→加強防曬

夜間保養步驟：化妝水濕敷→安瓶精華按摩全臉→乳霜鎖水

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