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「美腿神器」塑崩褲兩條11940元→4989元　還送美體衣超顯瘦

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文／C編

冬季天氣日夜溫差大，保暖工作更要做好，「Her森森」推出林美秀、吳淡如代言推薦的「波瑟楓妮石墨烯塑崩褲」特惠，微溫循環、舒適好穿，天氣寒冷也不手腳冰冷。除了波瑟楓妮塑崩褲，也有其他多個品牌的運動內衣、襪子等，品項多樣，滿足每個人的需求。

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▲Her森森推出波瑟楓妮 石墨烯懶人塑崩褲2件（贈塑身美體衣2件），原價11940元、特價4989元，點我購買

PP 波瑟楓妮 石墨烯懶人塑崩褲2件（贈塑身美體衣2件），原價11940元、特價4989元

可以修飾腿型、崩掉老態，如果總是苦惱下半身瘦不下來，穿上塑崩褲可以立即展現修身線條，超強伸縮彈性，適合任何身型，從S到2XL可以輕鬆穿上。寬版褲頭讓小腹平坦、提臀效果增添韻味，一體成型的材質幫助束起贅肉，看起來更加顯瘦。

GIAT 石墨烯遠紅外線男女適用彈力護踝套2雙組，原價3360元、特價899元

高效機能的科技素材石墨烯有超強的彈力，整雙都是彈性纖維搭配石墨烯纖維，可以穩定支撐、包覆性極佳、舒緩壓力，並且採用環繞織紋貼合身體，4針6線車縫親膚不咬肌，穿一整天也不會感到不舒服或是有壓力感。

3件組彈力無鋼圈運動內衣（多色組合），原價2999元、特價712元

側收全包型的運動內衣設計，可以提拉聚攏胸部，呈現出完美的胸型，有型無鋼圈的設計，穿起來柔軟舒適，沒有壓迫感，還可以藏起副乳，同時避免下垂，達到提拉效果。

Cherry baby 無鋼圈超輕感運動內衣（超值10件組），原價1680元、特價888元

無縫斜線托提羅紋織法，減少下垂，完全包覆，讓胸型更加豐挺，寬版直線紓壓紋織法，降低肩膀的壓力跟負擔，緊密服貼、防外擴、防副乳，U型美背，輕鬆撫平贅肉，背部重點直紋加壓，修飾線條，打造完美胸型。

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採用液態萊卡膠膜技術，多倍塑形強力支撐，精準貼合腿部，減少肌肉顫抖、緩解疲勞，SKIN-W排濕技術，透氣親膚，保持體溫平衡，NX+OL記憶纖維編織法，塑造專屬版型，超聲波無縫貼合技術，極致舒適穿著體驗，鋼琴條紋褲頭設計，視覺顯瘦。

關鍵字：

波瑟楓妮, 石墨烯, 塑崩褲, Her森森

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