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12個「精品黑皮夾」經典不敗！CHANEL造型絕美、小狐狸款竟萬元有找

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文／美人圈

2021年即將進入尾聲，是時候換個皮夾犒賞自己，為2022年帶來新氣象。想趁年前換上經典、耐看新皮夾的朋友們，小編收集了12款「經典黑精品皮夾/錢包」推薦給大家！CHANEL新款口蓋皮夾真的美翻 ; 還有今年超火的Ｍaison Kitsuné小狐狸皮夾，萬元內就能入手，趕緊將這篇收藏起來，拿到年終就換個心儀的錢包吧～

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：DIOR CARO 小拉鏈錢包

DIOR的Caro包款也出小錢包啦！這款以黑色柔軟小牛皮製成，綴以典雅的「CD」標誌，並搭配Cannage藤格紋圖案縫線，內裏設有6個卡片隔層、2個貼袋、1個鈔票隔層及1個拉鍊隔層，設計輕盈而實用，非常符合日常攜帶需求！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲ DIOR CARO 小拉鏈錢包。（圖／DIOR）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：CHANEL 小型口蓋皮夾

CHANEL這款錢包由小羊皮製成，綴上經典菱格紋縫線，以及復古雙C LOGO，不只款式經典不敗，容量也相當夠裝，有鈔票夾層、零錢袋、貼袋及2個卡片夾層，重點是價格相較包款親民許多，是香奈兒的入門好選擇！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲CHANEL 小型口蓋皮夾。（圖／CHANEL）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：CELINE 小型翻蓋銀包

CELINE這款錢包人氣超高！以光滑羊皮製成，精緻的方正外型搭上經典凱旋門開扣，處處都是細節，內裏有零錢袋、五個信用卡插袋及紙幣口袋設計。想找多隔層皮夾的朋友們，這款絕對會讓你滿意。

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲CELINE 小型翻蓋銀包。（圖／CELINE）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：LOUIS VUITTON TWIST XS 錢包

LV將經典Twist系列包款元素重現，推出「TWIST XS錢包」，以Epi皮革製作，綴以銀色金屬LV鎖扣，相當別緻！尺寸雖迷你，卻五臟俱全，有零錢袋、鈔票夾、貼袋及5個信用卡夾層，真的是顏值和實用兼具的美包。

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON TWIST XS 錢包。（圖／LOUIS VUITTON）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：LOEWE 小號壓花圖案皮夾

LOEWE這款錢包綴有滿版Anagram圖案壓紋，充滿低調奢華感～採用小牛皮精製而成，以豎版雙折疊式翻蓋開合，內裏含寬敞的空間放置信用卡、零錢及鈔票，可輕鬆收納必需品！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲LOEWE 小號壓花圖案皮夾。（圖／LOEWE）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：YSL UPTOWN COMPACT WALLET

YSL這款錢包以品牌經典的信封袋包款設計，由100%小牛皮製成，綴上金屬YSL LOGO，相當的亮眼！這款短夾看似小巧，內層足足有8個信用卡夾層、鈔票夾層及零錢袋，小廢包愛好者選這款準沒錯！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲YSL UPTOWN COMPACT WALLET。（圖／YSL）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：Ｍaison Kitsuné CHILLAX FOX SQUARE ZIPPED WALLET

近年來Ｍaison Kitsuné與許多品牌合作，真的是話題度超高！這款皮夾也是超搶手，綴上招牌小狐狸躺著的Chill樣，以及品牌字樣LOGO，內裏設有5個卡片夾、零錢袋及鈔票夾層，真的實用度超高～重點是價格萬元有找，不管是自用或聖誕節送禮都很合適！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲Ｍaison Kitsuné CHILLAX FOX SQUARE ZIPPED WALLET。（圖／Ｍaison Kitsuné）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：GUCCI GG Marmont系列卡包

GUCCI的GG Marmont系列錢包一直都很火，價格也相當好入手，是入門精品的好選擇！最新款式卡包以黑色皮革製作，綴上全黑雙G LOGO，同色系展現了低調時尚美，內裏含有6個卡片夾、零錢袋及鈔票夾層，容量握在手中剛剛好！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲GUCCI GG Marmont系列卡包。（圖／GUCCI）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：PRADA 小號拋光皮革錢包

PRADA這款2021秋冬新品真的太燒啦！將最經典的三角形LOGO演繹成奢華的搪瓷細節，點綴搭扣和鏈條肩帶，內裏設有零錢袋、4個卡片夾及拉鍊鈔票隔層，容量相當足夠，配有可拆式鏈條，能當小包一揹就輕鬆上街！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲PRADA 小號拋光皮革錢包。（圖／PRADA）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：BURBERRY Lola 小號折疊式錢夾

BURBERRY這款錢包重現經典Lola包款！精選義大利鞣製羔羊皮製成，搭配鍍金屬TB標誌，每個細節都超精緻，不僅外型時尚也超實用，有6個卡夾、零錢袋、紙鈔夾層及3個插袋能使用。

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲BURBERRY Lola 小號折疊式錢夾。（圖／BURBERRY）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：FENDI 微型款式三摺疊皮夾

FENDI這款小巧的三折皮夾，以黑色皮革製成，綴有經典FF LOGO，內裏設有大型內隔層可裝鈔票，搭配三個隱藏式卡片插槽、和一個以按扣開合的外側零錢包，空間超足夠！

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲FENDI 微型款式三摺疊皮夾。（圖／FENDI）

2022「經典黑精品皮夾/錢包」推薦：BALENCIAGA Hourglass Mini Wallet

BALENCIAGA超夯的沙漏包變身錢包超欠買！以閃亮小牛皮製成，絕美的沙漏型翻蓋，搭配耐看的金屬大B標誌，內裏設有鈔票袋、3個信用卡槽和按扣零錢袋，迷你尺寸裝入小廢包剛剛好，還在找尋精緻零錢包的人，選這款準沒錯~

▲精品黑皮夾。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA Hourglass Mini Wallet。（圖／BALENCIAGA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

黑色, 精品, 皮夾, 錢包

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