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冬天用美容油保養CP值超高！4招養膚秘訣學會了更省下大筆錢

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記者李薇／綜合報導

冬季現在最流行的就是以油養膚，不管是身體油還是臉部美容油都是很實用的單品，不但可以洗卸臉部肌膚，熱油保養更可以養出細緻好膚質，絕對要試試看，包準隔天肌膚潤得就像是上SPA過後一樣，滋潤又充滿光澤。

1.使用含純油成份高的洗卸產品

隨著冷空氣報到，肌膚的角質層更易乾燥受損，維護角質層的健康是冬季保養的關鍵，尤其是臉部出現紅血絲的女孩們，更不能過度清潔，建議使用含油量達50%到70%以上的潔顏用品，特別是添加冷壓初榨橄欖油、乳木果油和蓖麻油等成份加強保濕，冷壓初榨椰子油則富含抗菌的月桂酸，能降低肌膚不適，在深層清潔同時提升保濕度。

2. 高效修護熱油保養

利用美容油的天然抗老成份和植物固醇高效修護肌膚細胞，是現代女性忙碌生活的最佳選擇，為肌膚補充營養、鎖住水份，讓保濕效果事半功倍！只需在洗臉後以溫熱毛巾輕壓熱敷約20秒，再取4到5滴美容油在手上勻開，慢慢按壓臉部各處肌膚，最後再用熱毛巾熱敷一次，讓殘留於表層的油脂繼續滲透進肌膚裡，就能使肌膚立即重拾活力光采。

3.身體也要適度去角質

冬天的出汗量較少，因此許多人會忽略角質的步驟，但適度去角質能使肌膚更有效吸收保養精華，建議冬天時可每週去角質1到2次，並選擇更溫和的方式，就能收獲水潤美肌。

4. 把握沐浴後的黃金時段

沐浴後稍微用浴巾壓掉水滴，趁毛細孔還處於被蒸氣打開的時候，均勻地塗抹上美體油，就能有效保濕、擺脫身體乾癢，配合適度的按摩，將一整天的疲勞一掃而空，幫助入眠。

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