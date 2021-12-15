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皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

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▲▼皮膚科醫師：上眼皮也要塗眼霜。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲眼霜塗好塗滿，全面抵禦第一道細紋生成。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

「眼周」是臉部肌膚當中，最脆弱也是最需要保養的部位，若是妳沒有好好保養，它可是會快速衰老，這時上再多的妝，都救不了一雙暗淡無光的雙眼，但有些人擔心眼霜太滋潤，擔心眼周長肉芽而不敢使用，甚至以為眼霜只能塗抹在眼下部位，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師直指這些都是錯誤迷思。

眼周肌膚偏薄，根據研究指出，老化的第一道紋路就是在眼周，因此更要悉心呵護，但不少人擔心塗抹眼霜會長肉芽而卻步，唐豪悅醫師指出，除非挑選到不適合的保養品或眼下肌膚過薄，才可能會產生敏感、粟粒腫等異常狀態。

唐醫師也提到，眼部應該使用專門的保養品，才能針對皺紋及老化等肌膚狀況去做改善，如果是比較容易乾燥的眼周，建議可以使用滋潤型的眼霜，如果乳霜本身質地細緻好吸收，除了敏感肌外，一般人也可薄敷當作眼膜具有加乘作用，醫師也提醒大家，擦眼霜時除了眼下與眼尾，記得別忽略上眼皮，因為上眼皮也容易失去支撐彈力，全部都擦到才是完整的保養。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 科美研 超緊緻能量特潤眼霜，20g，3,280元。

以雞尾酒配方、日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，先緊緻、再豐潤，激升光澤度，賦予彈潤緊實，全面擊破眼周老化問題。


▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 胜肽撫紋賦活眼霜，40ml，1,000元。

含植物性類A醇，幫助眼周肌膚緊實有感，另含胜肽科技加強撫紋，燕麥活萃搭配維他命原B5 加倍潤澤，還原肌膚澎彈水嫩。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Sukin 無齡肌煥活眼霜，25ml，699元。

為眼周敏感區增添肌膚晶亮光澤。綠咖啡能增添自然風采，而純核糖、玫瑰果和葵花籽油能夠遮蓋皺紋及細紋與瑕疵。

 

關鍵字：

老化, 眼睛, 保養, 眼霜

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