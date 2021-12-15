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打造絲滑又柔潤的「奶油肌」　必備這5款身體潤膚乳液

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▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導

冬季肌膚乾燥脫皮，身體肌膚也會因此沒有光澤，想要打造出讓人摸過就難以忘懷的「奶油肌」，一定要加強肌膚的保濕滋潤，運用好吸收的身體乳，輕鬆呵護出細緻完美的肌膚狀態，打造完美膚況。

1. 歐舒丹 茉莉玫瑰美體乳

▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

絨般細緻柔滑質地，蘊含乳油木果油、千葉玫瑰花露、千葉玫瑰萃取、茉莉萃取、向日葵籽油等多種天然植物保濕成分有效柔潤保濕、滋養身體每一吋肌膚，使用後膚觸更加柔滑彈潤，肌膚散發出玫瑰芬芳，舒心迷人香調令人時時刻刻縈繞在格拉斯花田的幸福氛圍中。

2.THE BODY SHOP 白麝香身體潤膚乳

▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

宛如沐浴過後的香氣白麝香，搭配上絲滑柔潤的身體乳，一抹就可以在肌膚上融化，就像是奶油一樣，可以達到滋潤肌膚的效果，打造出滋潤的肌膚狀態，同時香香的味道更是讓人用過就難忘，非常好聞又療癒。

3.LE LABO 羅勒潤膚霜

▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

羅勒潤膚霜濃郁、豐富的配方融合植物成分，包含具修護力的酪梨、提供保濕的椰子油和豐潤滋養的乳油木果油，有助於軟化需要額外滋養的身體區域。淡淡的羅勒香氣，一種柑橘類植物氣息，與大多數芳香氣味相得益彰，混合草本葉子的香氣，增添了羅勒的每一個面向。

4.尼爾氏 好朋友保濕身體乳霜

▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

調和富含維生素與不飽和脂肪酸的植物油，以及結合有機蘆薈、甘油、玻尿酸鈉的三重保濕成分，深度潤澤肌膚。添加有機金盞花酊劑，舒緩修護肌膚。好朋友保濕身體乳霜經臨床實證能為肌膚長效保水，滋養成分與芳療精油可以舒緩肌膚乾燥，打造柔軟、平滑的健康膚質。

5.SABON 流金年華身體乳液

▲LE LABO,尼爾氏,THE BODY SHOP,歐舒丹,SABON,身體乳,香氛,身體保養。（圖／品牌提供）

將橙橘與巧克力兩種迥異的香味完美融合，創造獨一無二的流金年華限量香調，聞起來特別香甜又帶有多汁的香味，讓人覺得特別療癒，細緻的身體乳液可以幫助肌膚潤澤保濕，同時打造出細緻的膚觸，展現出細滑彈嫩的肌膚狀態。

關鍵字：

LE LABO, 尼爾氏, THE BODY SHOP, 歐舒丹, SABON, 身體乳, 香氛, 身體保養

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