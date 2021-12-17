「國民妹妹」金裕貞深V露背禮服罕見破尺度　網驚：女孩轉大人

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星金裕貞在近期迎來完結的韓劇《紅天機》中，以精緻五官完美駕馭古裝造型，劇中清純模樣人氣再度迎來新高，有著「國民妹妹」之稱的她，近日在IG上Po出美照，穿著深V露背禮服，罕見曝光破尺度造型，展露出大片美背的模樣直接宣告女孩轉大人，並一口氣曬出各種擺拍Pose，全新性感姿態讓人看見金裕貞多樣面貌。

▲金裕貞穿著深V露背禮服，罕見曝光破尺度造型。（圖 / 翻攝IG@you_r_love)

今年22歲的金裕貞以童星展開演藝之路，出演過許多火熱韓劇包括《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等，出色演技備受矚目，而今年主演的古裝劇《紅天機》在10月迎來完結後，馬不停蹄接拍Netflix原創電影《二十世紀少女》，忙碌拍戲之餘金裕貞不忘更新IG寵粉，以惹火的露背美照尾2021年劃下句點。

▲金裕貞一襲露背細肩帶禮服顯現濃濃女人味。（圖 / 翻攝IG@you_r_love)

年僅4歲就出道，金裕貞在不少人眼中一直還是青澀少女，近日她在IG曬出美照，一襲露背細肩帶禮服令人為之驚艷，背後深V剪裁完美遊走她的身形曲線，纖瘦體態在黑色裙裝中更顯白皙，過往女孩稚氣模樣轉被濃濃女人味取代，引發網友驚嘆：「金裕貞長大了」、「女孩轉大人」、「一路美到22歲」。

不過照片滑到最後還是能看見金裕貞不改少女玩心，混搭CELINE小白鞋，騎在近日洗版韓國潮人IG的MOPEZ BIKES電動腳踏車上擺拍，側臉出鏡不減可愛模樣，一雙電力十足的深邃雙眸照樣迷人，令粉絲直呼，「可鹽可甜」、「什麼風格都能駕馭」。

▲金裕貞以CELINE小白鞋混搭禮服造型。（圖 / 翻攝IG@you_r_love)

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