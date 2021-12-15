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周予天爆料周興哲「愛花錢Level」超驚人　兄弟雙帥合體吸粉絲圍觀

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記者王則絲／台北報導

藝人周興哲剛從上海回到台灣不久，今（15日）馬上就和哥哥周予天攜手出席BURBERRY於信義新天地A9男裝店的開幕活動，兩人難得華麗合體逛街逛得很開心，互相替對方挑選了全新的Lola包。而問到誰比較愛花錢？兄弟倆立刻直指對方，但周予天先發制人：「他的Level大概比我高10倍哈哈！」讓周興哲無法反駁的模樣相當逗趣。

▲周興哲、周予天出席Burberry活動。（圖／記者王則絲攝）

▲（左）周興哲、（右）周予天合體出席BURBERRY活動。（圖／記者王則絲攝）

近期周予天除了有新專輯、養眼寫真集發表，還有新電影《一杯熱奶茶的等待》即將在12月24日上映；周興哲則是甫從上海回國，明年也有一部校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》將於4月上檔，兄弟倆人氣爆棚，今合體現身BURBERRY於A9全新開設的男裝店，穿上由創意總監Riccardo Tisci親自挑選的服裝帥氣出席，讓場外聚集了不少小粉絲圍觀。

▲周興哲、周予天出席Burberry活動。（圖／記者王則絲攝）

▲周予天、周興哲兄弟兩人已有大半年沒見。（圖／記者王則絲攝）

周興哲、周予天兩人其實已經大半年沒見，在這期間周予天為籌備拍攝寫真集，努力健身練出精壯好身材，讓好勝的周興哲都甘拜下風：「他比較壯」，完全沒有想跟著哥哥的健身腳步：「我覺得我幸福開心就好，簡直太辛苦了！」表示演唱會的時候才會練，平常就不用，逗樂現場。

▲周興哲、周予天出席Burberry活動。（圖／記者王則絲攝）

▲兄弟互相替對方挑選的包款，分別為字母款式、與針織格紋款式Lola包。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

兄弟難得一起出席活動兼逛街，訪問中提到誰比較愛花錢，兩人立刻直指對方，都覺得對方比較愛花錢，不過周予天就先發制人了，他誇飾道：「他（周興哲）的level大概就是比我高10倍以上哈哈！」讓周興哲也無法反駁，場面很逗趣。如今兄弟兩人都跨足音樂與影視領域，對於彼此唱歌的聲線有不同的評價，周興哲形容哥哥的音色是「低音、有態度、宏亮」，周予天則是形容弟弟的歌聲「有磁性、有辨識度、音域很廣」。

▲burberry a9店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY台北新光三越A9首間男裝店。（圖／品牌提供）

BURBERRY於台北新光三越A9開設首間男裝店，全新店裝與建築師Vincenzo De Cotiis操刀打造，以黑、白與蜜金色三色組合而成，經典格紋也重新詮釋，融入鏡面天花板。

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關鍵字：

周興哲, 周予天, BURBERRY, Lola包, 一杯熱奶茶的等待, 我吃了那男孩一整年的早餐

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