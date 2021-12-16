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草率同居反而加速分手　情侶在「這時期」決定一起生活最適合

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▲▼ 情侶。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲在一定基礎下決定同居，不要操之過急。（圖／unsplash、PAKUTASO、Pexels、xFrame，以下同）

編輯／借借

在現代社會中，結婚年齡持續「往上推移」，許多人將近40歲，無論男女，都還不急於自己的婚事，除了工作塞滿了整個生活導致沒有時間認識新朋友之外，自己獨自一人能找的樂子，上網、打遊戲等越來越豐富，還有整個社會風氣的開放，「同居」狀態的維持大家也覺得沒什麼大不了的。

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

但同居這件事其實相當微妙，或許現在你正在一段戀情之中，而對於同居的看法相當積極，不過戀情其實分成幾種心理階段，有時太過猴急的提出同居要求，反而會加速分手，因為同居相當於兩人生活習慣磨合的開始，你需要一點基礎再往前推進，然而究竟何時開始同居會更好？

專家認為，人際關係的發展需要經過3個階段，初期為「早期理想化」時期，你剛對他產生情意，對方做什麼事情你都看得非常順眼，「他喝水嗆到的樣子好可愛」、「不善於說話感覺很憨厚」全部都是粉紅泡泡。

▲戀人,情侶,感情,兩性,約會。（圖／取自免費圖庫Pexels）

第二階段是「墮落的寬限期」，就是你發現對方「好像不這麼完美」的時刻，那時你已經開始接受他是人而不是神的念頭；第三階段就是「勇敢愛」，你已經知道對方的缺點，他不完美，但你願意拿出耐心解決面臨的困難。

而真正應該開始同居的時期，就是在「勇敢愛」的階段，其他時期都言之過早，如果在剛開始就決定同居（無論是想省房租或是其他理由），會導致寬限期下降，產生衝突的機會就會更高，進而加速分手（雖然一開始同居時因為陌生的關係，會覺得這新鮮感很可愛）。

▲情侶。（圖／pexels）

但如果現在已經開始同居的「萌芽戀人」們也不用灰心，你有幾種心態可以往好處想，讓同居生活更順暢。

給彼此一點磨合時間
這時間不只給對方，也是給你自己，相處過程中出現衝突，像是對方吃完的碗盤死不洗之類的事，除了等待他改進，自己也調適心態，「如果碗盤不多幫他洗一下也無妨」、「叫他出錢買洗碗機好了」來對應。

▲男女,感情,夫妻,情侶。（圖／pexels）

磨合期有衝突是正常的
有人說同居只要超過6天，其實就等同是夫妻一般的相處，兩個人的生活模式不可能全部相同，磨合出現衝突是相當正常的，不要馬上認為「同居是錯誤的決定」。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

確立同居最後的目的
男女的思考真的大不同，很多女生認為男生想同居，就是把她當成未來老婆看待，想先試婚，事實上他們說不定只是覺得2人分擔房租比較便宜（這絕對有可能！）所以請先確認對方的想法，不要到最後才發現目的完全不一樣。

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

兩性, 同居, 情侶

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