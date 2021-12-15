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寶齊萊首發三問錶登台　面盤上演報時音錘敲擊秀

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▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊馬利龍交響樂三問腕錶，12,800,000元。（圖／寶齊萊提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）於歲末為錶迷獻上驚喜，展出年度話題錶款馬利龍交響樂三問陀飛輪腕錶，搭載瑞士天文台認證的自製MR3000機芯，配備品牌別具特色的環型自動上鍊系統和外緣式懸浮陀飛輪，以及複雜工藝代表的三問報時功能與外緣式微調器，面盤上9時位置的小圓點顯示錶款模式，若啟動報時功能會出現音符圖案，5時和7時位置視窗則直接觀賞與聆聽音錘的奏樂。

▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊馬利龍交響樂三問腕錶搭載自製環型雙向上鍊機芯。

馬利龍交響樂三問陀飛輪腕錶身價上千萬元，寶齊萊不忘兼顧中價位市場，但必須講求特殊性，於是與瑞士著名書寫工具品牌卡達（Caran d'Ache）攜手推出限量188組的「Signature Moments」聯名套組，內容包括一支卡達滾珠筆，以及石墨灰色計時盤與銀色面盤的馬利龍飛返計時碼錶Signature特別版，活潑的彩色時標則呼應色鉛筆色調，搭配米色和石墨灰雙色條紋皮革NATO尼龍錶帶，另附一條藍色條紋皮革NATO尼龍錶帶供變換。

▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲限量188只地寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶Signature特別版，235,000元。

寶齊萊家族擁有一輛古董車界名車林肯大都會轎車，於1949年榮獲瑞士琉森老爺車展「最受公眾歡迎獎」，啟發今日創作，推出傳承系列年曆雙盤計時碼錶琉森特別版Heritage BiCompax Annual Lucerne，計時小盤與緣測速計刻度的藍色讓人聯想到車子的色調，復古且優雅。

▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊家族收藏的古董車啟發今日腕錶創作。

▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲寶齊萊限量188只傳承系列年曆雙盤計時碼錶，255,000元。

支持古董車賽不宜餘力的蕭邦（Chopard），每年也推出賽車表紀念比賽，甚至向當中的一段義大利比賽山道致敬，推出黑色或米色面盤各限量500只的Mille Miglia Classic Raticosa計時碼錶，面盤設計流露濃濃復古味，搭配靈感源自1960年代登祿普輪胎的黑色橡膠襯裡棕色小牛皮錶帶，而錶背則點綴1000 Miglia標誌以及「Raticosa」山道字樣，吸引古董賽車迷目光。

▲▼ 寶齊萊,蕭邦 。（圖／公關照）

▲蕭邦限量500只Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa計時碼錶，209,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

寶齊萊, Carl F.Bucherer, Chopard, 蕭邦

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