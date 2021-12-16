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「3種濫好人」別做！吃力不討好，反而還會被別人討厭

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▲▼吃力不討好！「3種濫好人」別做 。（圖／翻攝自FB/Jtbc Drama）

▲想要當好人也有技巧。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

有時會發現做人真的好難，不能當壞人，但是當好人又更難做，有時幫助了朋友，沒被感謝反而被嫌棄，以下3種好人千萬別做，不只吃力不討好，還容易被討厭！

#過度正能量的人

正能量很好，但過度正能量就有點假，你有沒有遇過這種人，他的世界裡總是出著大太陽，正面積極到不可思議，如果你遇到什麼問題，他反而會勸你「看開一點」，這樣的人之所以讓人難以靠近，就是因為太不真實。一個正常人，一定會有開心，絕對也有不開心的時候，當旁人無法和他傾吐心事，友情也只會愈來越疏離。

▲▼吃力不討好！「3種濫好人」別做 。（圖／翻攝自FB/Jtbc Drama）

#怕事為了避免衝突

好好先生、好好小姐應該人見人愛，但是因為太沒脾氣，當你和他有衝突時，他總是為了避免紛爭而沉默退讓，會讓人無法感受真實溫度。朋友也好、情人也罷，想和他溝通時，他總是默默不語，事情過了但是根本問題仍是沒有解決，缺乏溝通能力，就算是脾氣再好也讓人想默默遠離。

#總是想要討好所有人

你身邊絕對有種八面玲瓏的朋友，和大家關係都很好，但是卻都無法深交，他總是迎合別人的需求。但是人際關係上，身為朋友應該要有自己的看法和價值觀互相交流，可以站在別人立場思考問題，但千萬不要「什麼都好」，為了開拓自己的人際關係，反而成為大家想敬而遠之的好人。

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關鍵字：

濫好人, 交友

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