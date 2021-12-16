fb ig video ETtoday search mobile

越早知道越好！「5條職場禁忌」別犯，不懂拒絕很糟糕

>

▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

▲看得透職場真理，才能混得好。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

職場人際關係學問多，聰明的人懂得多看多聽少說，搞清楚狀況再開口說適當的話，以下職場5個禁忌盡量避免，否則得罪了人還不知道。

▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

#把同事當朋友

試著把同事視為合作關係，你們有時有相同的目標，但某些時候又是利害關係，需要彼此競爭，應該把心思放在工作表現，而不是稱兄道弟來交朋友。

#背後議論他人

不要和同事在背後議論他人，即便是再信任的人也盡量避免，因為不知道哪天你也會成為別人議論的對象，如果對誰有任何看法，盡量拿到檯面上來說，如果不能拿到檯面說，就不要說出口。

▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

#總是埋頭做事

做任何事情都要找對方法，不找出方法只是埋頭苦幹，只會越做越累，試著去想做這件事情的目的，必須用什麼方法比較有效率，遇到困難可以請教同事或是主管，才是聰明解決事情的方式。

#不懂得拒絕

對主管要尊重，但並不表示連無理要求也要照單全收，若有疑慮可向主管請教，而對於同事的請求也得視狀況幫忙，千萬不要當老好人，否則對方一而再再而三的麻煩你，以後更是難拒絕了。

#沒搞清楚狀況亂發言

職場上面眉角很多，很多事情若還沒了解透徹，別貿然發表自己的看法，最好多聽、多看、少說，犯錯的機會自然少很多。

►「3種濫好人」別做！吃力不討好，反而還會被別人討厭


 

關鍵字：

職場禁忌, 學問

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此

日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此

2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人

2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人

皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心 「3種濫好人」別做！吃力不討好，反而還會被別人討厭 棉花燙好可愛！女生「最新短髮範本TOP 3」，時髦又有型 2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理 年前掃除教你打造「極簡衣櫃」　3個篩選法則保持時髦、更有個性 ZARA、MANGO四折起此時開跑！必敗小香風外套、大衣狂省超過千元 無印高顏值「極簡牛奶盒」網搶收！　真實用途曝多色排開超療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面