越早知道越好！「5條職場禁忌」別犯，不懂拒絕很糟糕

▲看得透職場真理，才能混得好。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

職場人際關係學問多，聰明的人懂得多看多聽少說，搞清楚狀況再開口說適當的話，以下職場5個禁忌盡量避免，否則得罪了人還不知道。

#把同事當朋友

試著把同事視為合作關係，你們有時有相同的目標，但某些時候又是利害關係，需要彼此競爭，應該把心思放在工作表現，而不是稱兄道弟來交朋友。

#背後議論他人

不要和同事在背後議論他人，即便是再信任的人也盡量避免，因為不知道哪天你也會成為別人議論的對象，如果對誰有任何看法，盡量拿到檯面上來說，如果不能拿到檯面說，就不要說出口。

#總是埋頭做事

做任何事情都要找對方法，不找出方法只是埋頭苦幹，只會越做越累，試著去想做這件事情的目的，必須用什麼方法比較有效率，遇到困難可以請教同事或是主管，才是聰明解決事情的方式。

#不懂得拒絕

對主管要尊重，但並不表示連無理要求也要照單全收，若有疑慮可向主管請教，而對於同事的請求也得視狀況幫忙，千萬不要當老好人，否則對方一而再再而三的麻煩你，以後更是難拒絕了。

#沒搞清楚狀況亂發言

職場上面眉角很多，很多事情若還沒了解透徹，別貿然發表自己的看法，最好多聽、多看、少說，犯錯的機會自然少很多。

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