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難入睡？營養師推薦5種「助眠食物」提升睡眠品質

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▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享，適當補充營養素有助於改善睡眠情況。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也經常失眠睡不著，入睡困難、淺眠容易醒？現代人生活習慣改變，加上壓力大，越來越多人有睡眠問題，不僅隔天精神不佳，長期下來可能會使記憶力減退、影響健康。營養師建議平時可多吃以下5種「助眠食物」，適當補充營養素也能幫助改善睡眠質量，讓你睡得更好、減少失眠狀況發生。

▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.富含色胺酸的食物

色胺酸可促進「快樂荷爾蒙」血清素的合成，幫助改善大腦壓力、放鬆情緒，進而起到改善睡眠的作用。像是黑芝麻、堅果、牛奶、香蕉、糙米、腐竹等，都是含有豐富色胺酸的食物。

▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.富含鈣的食物

鈣有助於大腦充分利用色胺酸，進而穩定情緒、幫助改善睡眠，像是最直接的補鈣食物牛奶及奶製品，或是豆腐、黑芝麻、杏仁、菠菜、無花果也都是富含鈣的食物。

▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.香蕉

香蕉又被稱為「快樂食物」，富含製造血清素的3大必要營養素：色胺酸、維他命B6、碳水化合物，有助於提高血清素，幫助褪黑激素合成，且還含有可以幫助遠離憂鬱情緒的維生素B6，可使精神愉悅的5-羥色胺酸物質，和可幫助放鬆肌肉、舒緩疲勞的天然鎂元素，有助於調整睡眠狀態。

▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.核桃

核桃富含褪黑激素和磷脂，能夠幫助入眠，提高睡眠質量，且還含有豐富的Omega-3脂肪酸，可以幫助保持大腦健康，延緩腦部退化、改善情緒，也能幫助增加血清素的分泌。但要注意的是，核桃油脂含量較多，建議晚上不要吃超過3顆。

▲▼5種助眠食物。（圖／翻攝unsplash）

5.燕麥

碳水化合物有助於提高體內色胺酸比例，而升糖指數低的燕麥不僅是優質碳水，還擁有豐富的維生素B群及鈣、磷、鐵等礦物質，更含有天然褪黑激素，能幫助緩解壓力、幫助入睡。另外，因攝取過多鹽份、糖分會影響睡眠，還容易發胖，建議選擇無糖或低糖燕麥較好。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 助眠, 好眠, 食物, 飲食, 助眠食物

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