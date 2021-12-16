fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／金雕、彩繪猛虎錶曝光　運動錶也搶搭生肖熱潮

>

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦限量88只的L.U.C XP虎年蒔繪腕錶，870,000元。（圖／蕭邦提供）

記者陳雅韻／台北報導

2022年2月1日為農曆新年將迎來虎年，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、蕭邦（Chopard）照慣例推出生肖錶，各自採用生肖錶標誌性的工藝如金雕、琺瑯彩繪或蒔繪呈現威風凜凜的老虎姿態，更難得的是TAG Heuer（泰格豪雅）Carrera運動錶也加入生肖設計陣容，以老虎斑紋裝飾面盤吸引目光。

蕭邦蒔繪虎飄和風
蕭邦依循傳統與日本百年歷史的山田平安堂工坊合作，由國寶蒔繪大師小泉三教先生親手繪製88只L.U.C XP虎年蒔繪腕錶的面盤，只見老虎站在海灣之上，轉身一嘯顯露力量與威嚴，背後的星空景致卻顯得充滿詩意，展現衝突美感，每一個面盤需耗費至少160小時製作。

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇之虎年粉紅金錶（左）3,490,000元，鉑金錶4,240,000元。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓金雕猛虎
江詩丹頓Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇中虎年腕錶亮相，照例採用2460 G4機芯，於面盤開四個窗顯示小時、分鐘、星期和日期，將大明火琺瑯面盤舞台留給精雕的主角老虎，四周同樣以手工雕刻的枝葉圖案採用半嵌入設計，將深淺不同的浮雕圖案組合出層次效果。

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano系列虎年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，2,120,000元。（圖／伯爵提供）

伯爵邀琺瑯大師手繪虎
伯爵再度邀琺瑯彩繪大師Anita Porchet出馬，為限量38只的Altiplano虎年生肖時計親製大明火掐絲琺瑯工藝錶盤，呈現老虎威風咆嘯的姿態，18K白金錶殼鑲嵌78顆圓型切割鑽石，搭載伯爵自製430P超薄手動上鍊機芯，據悉收藏家反應熱烈，早已搶先下訂。

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 虎年限量腕錶，錶背以老虎圖案裝飾，122,800元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer錶面覆上老虎紋
TAG Heuer（泰格豪雅）打造運動風的生肖錶，推出限量300只的Carrera虎年限量腕錶，面盤覆上錯綜交疊的藍色與深色紋理條紋，宛如老虎身上皮毛紋路，其中較淺的條紋以藍色PVD塗層製成，深色條紋則是由織紋感的金屬製成，搭配金色時標與指針格外出色；而錶背則出現具象圖案，一隻藍色老虎伺機而動，畫面相當生動。

►「錶王」聖誕驚喜是超限量三問錶　悅耳報時三倍宏亮又悠長

►「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

關鍵字：

風Luxury, Chopard, 蕭邦, PIAGET, 伯爵, Vacheron Constantin, 江詩丹頓, TAG Heuer

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie手搭著男人背對鏡頭放電　戴香奈兒珠寶散發摩登魅力

Jennie手搭著男人背對鏡頭放電　戴香奈兒珠寶散發摩登魅力

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 帝舵1926對錶看不膩　相宜價格更加分 胡宇威惡補高爾夫為AP開球　戴名錶一年連包膜都捨不得拆 歐米茄星座女錶新尺寸亮相　純色帶鑽秋冬放閃 余文樂刺青師錶帶上刺出藝術世界　Roger Dubuis收藏家有福了 凱特王子妃把自己包成聖誕禮物　紅色穿搭超喜氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面