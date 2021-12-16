風・Luxury／金雕、彩繪猛虎錶曝光　運動錶也搶搭生肖熱潮

▲蕭邦限量88只的L.U.C XP虎年蒔繪腕錶，870,000元。（圖／蕭邦提供）

記者陳雅韻／台北報導

2022年2月1日為農曆新年將迎來虎年，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、蕭邦（Chopard）照慣例推出生肖錶，各自採用生肖錶標誌性的工藝如金雕、琺瑯彩繪或蒔繪呈現威風凜凜的老虎姿態，更難得的是TAG Heuer（泰格豪雅）Carrera運動錶也加入生肖設計陣容，以老虎斑紋裝飾面盤吸引目光。

蕭邦蒔繪虎飄和風

蕭邦依循傳統與日本百年歷史的山田平安堂工坊合作，由國寶蒔繪大師小泉三教先生親手繪製88只L.U.C XP虎年蒔繪腕錶的面盤，只見老虎站在海灣之上，轉身一嘯顯露力量與威嚴，背後的星空景致卻顯得充滿詩意，展現衝突美感，每一個面盤需耗費至少160小時製作。

▲江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇之虎年粉紅金錶（左）3,490,000元，鉑金錶4,240,000元。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓金雕猛虎

江詩丹頓Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇中虎年腕錶亮相，照例採用2460 G4機芯，於面盤開四個窗顯示小時、分鐘、星期和日期，將大明火琺瑯面盤舞台留給精雕的主角老虎，四周同樣以手工雕刻的枝葉圖案採用半嵌入設計，將深淺不同的浮雕圖案組合出層次效果。

▲伯爵Altiplano系列虎年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，2,120,000元。（圖／伯爵提供）

伯爵邀琺瑯大師手繪虎

伯爵再度邀琺瑯彩繪大師Anita Porchet出馬，為限量38只的Altiplano虎年生肖時計親製大明火掐絲琺瑯工藝錶盤，呈現老虎威風咆嘯的姿態，18K白金錶殼鑲嵌78顆圓型切割鑽石，搭載伯爵自製430P超薄手動上鍊機芯，據悉收藏家反應熱烈，早已搶先下訂。

▲TAG Heuer Carrera 虎年限量腕錶，錶背以老虎圖案裝飾，122,800元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer錶面覆上老虎紋

TAG Heuer（泰格豪雅）打造運動風的生肖錶，推出限量300只的Carrera虎年限量腕錶，面盤覆上錯綜交疊的藍色與深色紋理條紋，宛如老虎身上皮毛紋路，其中較淺的條紋以藍色PVD塗層製成，深色條紋則是由織紋感的金屬製成，搭配金色時標與指針格外出色；而錶背則出現具象圖案，一隻藍色老虎伺機而動，畫面相當生動。

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