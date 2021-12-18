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2021最熱賣「生活小物TOP 5」！根本每樣都買過　第1、4名必囤貨

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

2021即將邁入倒數，設計購物網站Pinkoi特別回顧這一年來平台上的銷售數據，整理出年度最熱賣的「生活小物TOP 5」，快來看看你買的類型是不是也上榜了，順便看看相關類型的推薦商品，繼續補貨。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

TOP 5：隨身環保用品

自從疫情加劇以後，兼顧衛生、便利又可隨身攜帶的環保用品需求量增加，成為2021年最熱賣的生活小物第五名。像保溫保冷的水壺、快速好拆裝的餐具、一體成型的矽膠吸管都很熱門，除了講求實用，商品顏色上以低飽和的柔美色調最受喜愛。

推薦小物：

1.WOKY沃廚 手提激凍輕芯鈦瓷保溫杯

這款保溫杯有雙層不鏽鋼真空結構，可以長時間保溫、保冰，外型簡約有型，還有多種質感色調可選擇，隱藏式提把讓你外出攜帶更方便。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

2.VIIDA UiU環保便攜吸管

對愛喝飲料的人來說，一定要有可以隨身攜帶的環保吸管。這款是以鉑金級矽膠搭配不銹鋼製成，抗沾好清洗，收納輕鬆不費力，可以裝進迷你小盒帶著走。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

TOP 4：零食點心

今年有近三個月的三級疫情警戒，長時間待在家讓消費者想多囤一些零食點心，用好吃的東西撫慰心靈。在選購趨勢上傾向選擇小巧份量、綜合口味，這樣在享用的時候比較沒罪惡感，又能一次品嚐到多種充滿驚喜的口味。

推薦小物：

1.嗜甜女子 迷你可麗露 綜合10入

這系列可麗露尺寸迷你，讓你能一次品嚐到多種口味，又不會太有罪惡感。除了原味，還有無花果、橙皮、藍莓、海鹽焦糖等多種選擇。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

2.黑熊先生綜合巧克力布朗尼15入

這系列布朗尼一次集結超多種口味，搭配出純巧克力、繽紛可愛等不同主題的組合，最適合有選擇障礙的人，可以依每個人的喜好找到喜歡的款式。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

TOP 3：綠意植栽

疫情讓民眾待在家的時間增加，也帶起民眾在居家室內規劃綠意空間的熱潮，使富有設計美感的綠意植栽，成為2021年度熱賣生活小物第三名。其中以適應性強、簡單照護的植栽最受青睞，盆器造型越有特色也越受到喜愛。

推薦小物：

1.蒔光 空氣鳳梨擺飾

這款植栽的底座是不繡鋼線繞製高腳杯架，上面裝著姿態優雅的空氣鳳梨，擺在家中質感爆棚。空氣鳳梨的葉片有絨毛，可以吸收空氣中的水氣和氧分，是唯一完全成長於空氣中的植物。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

2.小室瓶栽 吃果凍長大的植物－毛氈苔

這系列盆栽透過瓶內的營養果凍，提供植物生長所需的養分及水分，即使不用澆水，也能輕鬆觀察植物生長過程，是目前市面上最簡單照顧的室內植栽，適合當居家生活擺飾以及辦公室療癒小物。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

TOP 2：香氛蠟燭精油

疫情讓人產生不安感，很多人會用香氛蠟燭精油營造舒適氛圍，緩解緊張情緒。香氛味道方面比起過往有人氣的花果香，大家更偏好山林氣息、帶有柔軟感的棉花籽香等自然感味道，也很注重安全設計，才能放心使用。

推薦小物：

1.Vana Candles 香氛蠟燭融蠟燈

現在大家使用香氛蠟燭時也要講求安全，比起直接點燃，可以添購一盞美美的融燭燈，使用起來感到安心，也能讓蠟燭更均勻的釋放香氣。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

2.缪香 五入噴霧禮盒

除了在家，出門也要香香的，這組香氛噴霧滿足多變的人，能隨時依心情挑選味道，小小一個丟進包包隨身攜帶也很方便。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

TOP 1：印花醫療口罩

醫療口罩已經成為每個人的日常必需品，從過往的防護功能，到現在民眾更追求口罩外觀與日常穿著的搭配，款式上則以輕薄透氣、3D立體的剪裁設計最受歡迎，不僅長時間配戴舒適，還能用來修飾臉型。

推薦小物：

1.Meow Illustration KF94立體醫療口罩10入(成人)-青櫻小草

這款口罩的立體設計戴起來很舒適，上面的顏色鮮豔大膽，花朵、綠葉圖案很有朝氣，能為穿搭增添亮點、可愛度升級。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

2.涔宇 雲霧花海系列30 入 成人醫療口罩

這系列口罩有多種顏色可選擇，上面還有唯美的花紋，戴上去之後心情也跟著愉悅，讓口罩不只防疫，也能成為穿搭的配件。

▲生活小物top5。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 熱賣, 生活小物, 雜貨, 排行

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