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安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

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▲安海瑟薇。（圖／CFP）

▲美國演員安海瑟薇（Anne Hathaway）。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

美國演員安海瑟薇（Anne Hathaway）日前出席紐約電影慈善活動，以一身香奈兒（CHANEL）2022早春度假系列裙裝亮相，許久不見她身材明顯消瘦許多，頂著招牌中分髮型狀態相當完美，驚艷許多網友直呼：「美回顏值巔峰」、「人間香奈兒」。

▲安海瑟薇。（圖／CFP）

▲安海瑟薇。（圖／CFP）

▲安海瑟薇穿上香奈兒2022早春度假系列裙裝亮相。（圖／CFP）

安海瑟薇14日出席香奈兒所舉辦的現代藝術博物館電影慈善活動，以品牌2022早春度假系列裙裝亮相，極簡的黑白印花遍佈裙身，完美襯托了安海瑟薇簡潔氣質，搭配上方領肩帶與腰間的立體刺繡細節點綴，整體比例相當出眾。安海瑟薇拎著小翻蓋包自帶女神氣場，迷人臉蛋散發魅力。

▲安海瑟薇。（圖／CFP）

▲對比去年（2020年）1月，安海瑟薇產後身材較為豐腴。（圖／CFP）

安海瑟薇演出《麻雀變公主》、《悲慘世界》等經典作品，成為大家心目中的女神，2012年與丈夫﻿（Adam Shulman）結婚，2019年終於迎來第二胎，晉升幸福四口之家。而安海瑟薇產後不久也曾傳出身材走樣的消息，顯然此次曝光她已經美回巔峰狀態，幾乎多個角度都毫無死角，經典造型讓人難忘。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathaway, 香奈兒, CHANEL

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