莉莉柯林斯一反「純欲妝容」大畫藍紫煙燻妝　預告《艾蜜莉2》新看點

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@lilyjcollins

Netflix超夯原創影集《艾蜜莉在巴黎2》即將於12月22日正式上線，劇中演員紛紛登上各大訪談節目宣傳新作，女主角莉莉柯林斯（Lily Collions）一反平時純欲妝容，先是穿上佈滿亮片的復古外套致敬巴黎鐵塔，後又畫上迷幻藍紫色煙燻眼妝，表示《艾蜜莉2》將以全新姿態回歸銀幕，粉絲大喊「還有什麼驚喜」！

▲莉莉柯林斯浮誇藍紫眼影與平日素雅有極大區別。

莉莉柯林斯於《艾蜜莉1》中，一向以純欲淡雅妝容出鏡，雖然演繹多套色系繽紛的造型，卻不會讓觀眾覺得太浮誇，反而能襯托她身處時尚產業的時髦高級感。近期莉莉柯林斯於IG發佈多則宣傳《艾蜜莉2》的時尚大片，其中令粉絲眼睛為之一亮的迷幻藍紫色煙燻眼妝，被眼尖網友發現，正是2022代表色「長春花藍」，想成為時尚潮流先鋒，藍紫煙燻眼妝絕對要先學起來。

▲就算稍微帶有距離，還是能明顯看出精緻的藍紫色眼妝。

有別平時素雅妝容，莉莉柯林斯擦上迷幻藍紫色煙燻眼妝，以深色調的藍紫色打底，眼頭疊擦帶有珠光的天藍色做提亮，加上根根分明的睫毛及眼線；搭配提亮氣色的裸膚色霧感唇膏及腮紅，網狂喊「太嫵媚」、「比艾蜜莉還美，氣場全開好霸氣」。

除了迷幻煙燻眼妝外，莉莉柯林斯於《吉米夜現場》電視訪談中，穿上Givenchy黑色長版西裝外套，搭配腰帶打造修身開衩的穿搭效果；內搭的透膚網紗上衣小露酥胸，並穿著黑絲襪露出修長美腿，暗黑造型有別以往清純甜美的形象。

▲有別以往清純甜美形象，暗黑風格似乎也很適合莉莉柯林斯。

莉莉柯林斯更大膽嘗試，身穿Celine復古亮片外套搭配法式慵懶穿搭致敬巴黎，並寫下「由於無法在巴黎觀看艾菲爾鐵塔亮燈，所以將它的火花塞進了夾克中」。整件外套以黑銀兩色的亮片縫製而成，以銀色亮片大面積打底，黑色亮片則做為對比設計，雕花金釦則使外套更帶復古感；內搭黑色高領短版合身上衣，以及寬褲牛仔褲，完全穿出法式浪漫慵懶的氣質。

▲金釦設計為亮片外套增加復古細節。

喜歡莉莉柯林斯的朋友，除了觀看她於IG發出的私服美照外，想學習更多浪漫高質感法式穿搭，及艾蜜莉搶眼奪目的美式甜美風格，12月22日一定要搶先收看《艾蜜莉在巴黎2》！

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