五星級羅東「村却酒店」1泊1食下殺5888元　雙湯＋百萬夜景超享受

文／C編

宜蘭的景點多、觀光旅遊發達，可以泡溫泉、看海，假日想有一趟小旅行，很多人會選擇宜蘭。「Her森森」推出「羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日」，入住五星級飯店兩人只要5888元，相當於一人只要2944元，輕鬆的放空、享受飯店設施，晚上到羅東夜市吃吃逛逛，多麼愜意。

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▲羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日，原價14000元、特價5888元。點我搶購。



村却國際溫泉酒店位於羅東，冬天最享受的當然就是泡湯，酒店有碳酸氫鈉、奈米牛奶雙湯池，想泡出細緻美人肌，就靠這一趟旅行，而且一次可享受兩種湯浴，相當獨特，餐前、退宿前各一泡，絕對超值。

不只是泡湯過癮，村却國際溫泉酒店還有宜蘭最美、23樓高的高空酒吧，可以一覽蘭陽平原夜景，完全不輸國外美景，還可以一邊享用懷石料理，讓人一掃平日上班的壓力，徹底放鬆舒壓。

村却國際溫泉酒店距離羅東火車站走路只要5分鐘，離羅東夜市10分鐘，可以說是交通、娛樂都很方便的位置，搭火車直接就可以抵達飯店，晚上想逛街娛樂也可以輕鬆抵達，不需要坐車，是非常棒的旅行首選。

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「Her森森」推出「羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日」，原價14000元、特價5888元，而且兩名未滿7歲以下孩童免費，所以不只是適合情侶、夫妻，也適合一家大小前往。