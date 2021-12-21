fb ig video ETtoday search mobile

五星級羅東「村却酒店」1泊1食下殺5888元　雙湯＋百萬夜景超享受

>

文／C編

宜蘭的景點多、觀光旅遊發達，可以泡溫泉、看海，假日想有一趟小旅行，很多人會選擇宜蘭。「Her森森」推出「羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日」，入住五星級飯店兩人只要5888元，相當於一人只要2944元，輕鬆的放空、享受飯店設施，晚上到羅東夜市吃吃逛逛，多麼愜意。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲羅東,Her森森,宜蘭,旅行,旅遊。（圖／Her森森）

▲羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日，原價14000元、特價5888元。點我搶購

村却國際溫泉酒店位於羅東，冬天最享受的當然就是泡湯，酒店有碳酸氫鈉、奈米牛奶雙湯池，想泡出細緻美人肌，就靠這一趟旅行，而且一次可享受兩種湯浴，相當獨特，餐前、退宿前各一泡，絕對超值。

不只是泡湯過癮，村却國際溫泉酒店還有宜蘭最美、23樓高的高空酒吧，可以一覽蘭陽平原夜景，完全不輸國外美景，還可以一邊享用懷石料理，讓人一掃平日上班的壓力，徹底放鬆舒壓。

村却國際溫泉酒店距離羅東火車站走路只要5分鐘，離羅東夜市10分鐘，可以說是交通、娛樂都很方便的位置，搭火車直接就可以抵達飯店，晚上想逛街娛樂也可以輕鬆抵達，不需要坐車，是非常棒的旅行首選。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲羅東,Her森森,宜蘭,旅行,旅遊。（圖／Her森森）

▲羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日，原價14000元、特價5888元。點我搶購

「Her森森」推出「羅東村却國際溫泉酒店1泊1食雙人平日」，原價14000元、特價5888元，而且兩名未滿7歲以下孩童免費，所以不只是適合情侶、夫妻，也適合一家大小前往。

關鍵字：

羅東, Her森森, 宜蘭, 旅行, 旅遊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

大尺碼女孩該怎麼減肥？做到這3招能快速瘦10公斤

大尺碼女孩該怎麼減肥？做到這3招能快速瘦10公斤

5種免費的抗老習慣必做　比起塗萬元乳霜還更有效

5種免費的抗老習慣必做　比起塗萬元乳霜還更有效

38歲李小璐手好細嫩　「醃肉式護手法」超狂，輕鬆擁有柔滑雙手

38歲李小璐手好細嫩　「醃肉式護手法」超狂，輕鬆擁有柔滑雙手

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他 12月必買／日本「淨膚神器」蒟蒻海綿　洗完肌膚像是小嬰兒一樣嫩 95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事 晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯 女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！ 皮膚科醫師都照做的7大「抗老保養守則」　洗澡時間竟也有差！ 明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面