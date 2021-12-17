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12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合

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文／Squid

很多星座在選擇終身伴侶的時候，常常會有實際的條件，但更多的時候都是靠感覺，甚至是覺得愛有回報，才會挑選這個人作為終身的伴侶，以下分析4大星象的星座都是怎麼找到另一半的，真的超級準！

▲星座,火象星座,水象星座,風象星座,土象星座。（圖／SBS）

火象星座

愛與被愛的感覺中，火象星座會更加的享受那種瘋狂去愛的感覺，所以對於火象星座會選擇的對象來說，他能夠讓火象星座產生一種征服的慾望，並且他告訴火象星座「你對我好，我就對你好」、「你愛我，我就愛你」，在看到自己的愛得到結果，所以火象星座會願意跟他在一起一輩子，更多的是因為害怕外界的誘惑會讓他離開自己，所以他會選擇這個人過上穩定的生活。

▲星座,火象星座,水象星座,風象星座,土象星座。（圖／SBS）

水象星座

在水象星座的世界裡面，更看重的是一個人的本性，所有的外在條件都只是一種門檻，那只要說能夠認識、能夠接近他內心的一些東西的話，其實水象星座會更喜歡內心保持著純良的人，喜歡跟他一起去過著平靜又無聊的生活，可以保持一種自娛自樂的心態，然後兩個人什麼都不做，在家躺一整天，就能很快樂的感覺。

▲星座,火象星座,水象星座,風象星座,土象星座。（圖／SBS）

風象星座

風象星座就是最看感覺的星座，最看狀態的一種人，不需要後天的磨合，而是在兩人相處的時候，就決定著兩人的氣質、磁場是否吻合，真的是那種相信緣分的人，只要緣份到了，就會有那種感覺，「我這一生只會愛這一個人了」。

土象星座

土象星座的愛並不是生活的必需品，所以在愛的過程中，時常會因為生活和感情的衝突質疑愛，那麼在這個時候，土象星座最需要的並不是一個答案，需要一個理由說服自己，因為愛，而放棄生活的一部分，為愛低頭的理由，一定是能夠找到愛的意義跟方向。

關鍵字：

星座, 火象星座, 水象星座, 風象星座, 土象星座

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