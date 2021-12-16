潤娥吊帶裝胸前開洞、太妍曬中空纖腰！「少時5女神」世紀同框比美

記者鮑璿安／台北報導

韓團少女時代的小分隊「OH! GG」由成員太妍、潤娥、Yuri（俞利）、Sunny與孝淵組成，近期為公司家族演唱會回歸，官方釋出一系列形象照，5位女神一字排開，太妍以夢幻芭比粉套裝亮相，潤娥則罕見換上性感鏤空吊帶裝，尺度逼人引發粉絲驚呼：「女王回來了」。

少女時代小分隊「OH! GG」在2018年以《Lil' Touch》正式出道 ，昨（15日）官方釋出形象照為家族演唱會宣傳，太妍、潤娥、Yuri、Sunny與孝淵5位女神比美，太妍綁起俏麗馬尾，穿著閃片粉色套裝，中空剪裁悄悄露出纖細曲線，搭配飄逸羽毛呈現於下襬注入夢幻氛圍。

一旁的潤娥則以截然不同的性感黑色系出鏡，換上Dolce & Gabbana（DG）吊帶鏤空裝，胸前挖空的小細節格外養眼，搭配交叉綁帶遊走於肩頸，一改過往甜美氣息。同樣走黑色火辣風的俞利，佩戴垂墜閃鑽髮飾於頭部，瞬間氣場噴發，加上黑色修身洋裝與鑽飾肩帶呼應，造型非常完整。

另外，孝淵與Sunny一粉一白的搭配更是巧妙不過，孝淵頂著浮誇的柔霧粉色魚尾裙擺，將長腿線條襯托至極；Sunny則換上幹練白色西裝，露出女團級大長腿。隨著畫面曝光，讓網友驚呼：「是我的女王們」、「果然是OH! GG」、「最美造型無誤了」。

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