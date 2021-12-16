周曉涵披白紗深V＋高衩辣翻！　新娘造型嚇到網友：以為又要失戀

記者王則絲／台北報導

「偶像劇女神」周曉涵與宥勝主演新劇《機智校園生活》於近期開播，日前披上白紗出席新戲記者會，彷彿舉行了一場婚禮，而周曉涵不久後再度釋出數張現場照、自拍照，只見她身上的婚紗不只開深V，裙襬也開了高衩，性感造型讓粉絲都大讚太美！不過由於先前許瑋甯和邱澤的結婚喜訊，這回周曉涵一貼出婚紗照就有網友表示嚇到：「以為又要失戀。」

▲周曉涵釋出婚紗造型自拍照。（圖／翻攝自IG@ilove7388，以下同）



周曉涵於活動當天選穿的白紗來自LINLI BOUTIQUE林莉婚紗，窄長的深V剪裁讓視覺顯得纖細，也展露呼之欲出的好身材，上頭佈滿唯美的蕾絲刺繡花卉，且在手臂處以透視效果呈現，帶出高雅與氣質感，開衩到大腿的裙襬則是充滿女人味的亮點，讓周曉涵的長腿一覽無遺，腳踩JIMMY CHOO的鑽飾高跟鞋收尾，絕美造型獲得大大好評，而站在一旁的宥勝一身黑西裝亮相，當然同樣帥氣破表。

周曉涵在活動後釋出了幕後的自拍照與合照，她自己也表示：「超愛這件長袖蕾絲婚紗，優雅帶點微性感，加上珍珠髮飾的點綴，讓我當了一日公主～」粉絲們全都超賞臉，大讚：「這件婚紗感覺很厲害」、「女王婚紗」、「這腿沒辦法看到婚紗」、「最美新娘子！」還有網友大概是被先前許瑋甯和邱澤的婚訊嚇到驚魂未定，一看到周曉涵穿婚紗，「以為又要失戀」。

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