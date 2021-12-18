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LIFE・經典／SONY攝影大賽徵件倒數　傳播窺見的美好瞬間

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▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件倒數中。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球攝影大賽已有一席之地的「索尼世界攝影大獎」， 2022年度免費徵件募集截止日已進入最後倒數，包括專業賽、公開賽、青年獎與台灣區域國家獎的選項，將從12／31至明年1／14期間陸續截止，其類別作品均不限拍攝器材品牌，其中最大獎專業賽得主更可獨得高達約75萬元台幣的高額獎金 。

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2021年索尼世界攝影大獎專業賽環境類首獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網

索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）由Sony與世界攝影組織（World Photography Organization）共同開辦，今年已邁入第15屆，是全球，規模最大的攝影競賽，截至去年已累計約250萬件投稿作品，集結全球各地的卓越作品角逐競賽，其中也不乏來自台灣的優秀作品，是攝影師們展露頭角的國際舞台。

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2021年索尼世界攝影大獎專業賽建築類首獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網

台灣19歲少年謝獻邦，便在2020年的索尼世界攝影大獎「青年獎」中，勇奪其中的「年度青年攝影家」獎項，其獲獎作品是當他在德國留學期間，適應外地生活有極大壓力之時，見到一名街頭藝術家呈現出「趕路上班」、但實際上卻是靜止不動的姿態，他在當下有感就拍下相片，之後決定投稿，事後他在官方受訪影片中表示，針對該照片他想表達的是「活在當下」的理念，其作品名稱也叫做《Hurry》。

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2020年索尼世界攝影大獎青年賽首獎作品，是來自台灣的謝獻邦。（圖／翻攝世界攝影組織官網

索尼世界攝影大獎的專業賽，開放5至10張的完整系列作品投稿參賽，分為橫跨純藝術及新聞攝影等10項投稿類別主題；公開賽以單張最佳影像，分為10項投稿類別；青年賽則開放12歲至19歲的青年攝影師，於每個月都能依據當月主題投稿，每個月評審團會選出1名優勝者，再自今年6至12月總共7名的當月優勝者中評選出青年賽的年度攝影師。

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2022年索尼世界攝影大獎公開賽投稿作品。（圖／索尼提供）

2022年度投稿最後期限分別為青年賽12/31；公開賽為明年1／7，專業賽則是在明年1／14，時間則以格林威治標準時間13：00、台灣時間為同日20：00截止投稿，而評審則是由攝影界專業人士們所組成的評審團，針對匿名的作品進行評選，讓每位參賽者能擁有公平的競爭機會。

▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）▲2022年索尼世界攝影大獎徵件與歷屆得獎作品。（圖／翻攝世界攝影組織官網、索尼提供）

▲2022年索尼世界攝影大獎公開賽投稿作品。（圖／索尼提供）

而投稿至「索尼世界攝影大獎」公開賽組任一徵件類別的台灣參賽者，也同時具備增設獎項「台灣區域國家獎」參賽資格，將由世界攝影組織評選出1名優勝者，可獲得價值174,980元的Sony α1可交換鏡頭式數位相機，得獎作品也能在倫敦薩默塞特宮與利物浦OpenEye Gallery展出。

關鍵字：

SONY攝影大賽, 徵件, 攝影, 藝術

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