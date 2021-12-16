「冰雪奇緣爆米花桶」冰心藍色絕美！還能點亮「雙色光芒」簡直魔法

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還記得上回介紹的「怪獸電力公司爆米花桶」嗎？近日「東京迪士尼樂園」又來放火，預告即將在聖誕節後推出「冰雪奇緣爆米花桶」，以電影《冰雪奇緣2》為主題設計而成，冰心藍色的外型搭上艾莎女王的剪影，並附送一隻迷你雪寶，但最厲害的是，它竟然還會發出宛如魔法般的「雙色光芒」！

►「怪獸電力公司爆米花桶」太Ｑ了吧！ 小門打開有驚喜、背面更可愛



▲東京迪士尼即將在聖代節後推出「冰雪奇緣爆米花桶」。（圖／翻攝自東京ディズニーリゾート，以下同）

迪士尼推出的爆米花桶一直以來都相當用心，許多民眾甚至為了收集限定款爆米花桶而不斷造訪樂園，雖然現下疫情仍然不方便出國，但大家還是能透過代購入手喜歡的周邊。

這次東京迪士尼預計將在12月26日推出全新「冰雪奇緣爆米花桶」，以《冰雪奇緣2》的故事主題量身設計，可以看到爆米花桶以八角形柱狀呈現，渲染藍色調就像透白的冰層，上頭可以看到艾莎女王的剪影，以及劇情中關於自然五元素的圖案設計，一旁還有一隻迷你雪寶抱著背帶，是不是太可愛！

不過厲害的還在後頭，原來這款「冰雪奇緣爆米花桶」還會發光！且是以藍光和橘光交錯呈現，凜冽與溫暖交織的色調彷彿就在象徵艾莎與安娜深厚的情感，將爆米花桶一點亮，就像施了魔法一樣變得更美了，絕美的外型讓劇迷們無不陷入瘋狂。

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