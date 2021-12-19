肯德基隱藏版「夢幻人魚甜筒」開賣搶空　網讚：今年聖誕最美打卡神器

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吃膩了冰炫風，是否想換換口味呢？大陸肯德基推出一系列聖誕節限定商品，除了好吃不踩雷的巧克力聖代及冰淇淋外，最令人吸睛的是與OREO聯名，限時限量的隱藏版「夢幻人魚甜筒」，逆天美顏馬上被搶購一空，網讚「最新聖誕打卡神器」。

▲夢幻人魚甜筒成為今年聖誕最美打卡神器。（圖／翻攝自小紅書@Paris）

隱藏版的「夢幻人魚甜筒」以雪白的OREO餅乾與藍色人魚尾餅乾，打動廣大粉絲的少女心。香草口味的冰淇淋灑上特別調製的藍色糖粉及白巧克力碎片；搭配先前與《冰雪奇緣》聯名的香草冰淇淋OREO，最後加上藍色魚尾造型的餅乾，夢幻形象一開售馬上被搶購一空。

▲魚尾餅乾與白色OREO巧妙點綴。（圖／翻攝自小紅書@Paris）

網友表示，雖然香草冰淇淋吃起來沒有讓人感到非常驚豔，且白色OREO吃起來也和普通版差不多，但是顏值逆天非常適合當作打卡神器，加上它是限時限量販售的商品，因此排隊搶購完全不後悔。

除了夢幻人魚甜筒，肯德基還推出太妃榛果拿鐵與星巴克大比拚，肯德基將榛果糖漿融入拿鐵中，搭配綿密奶泡與太妃醬拉花，一口喝下去口感層次分明，且不會太甜或膩口，被網友大讚「肯德基的太妃榛果拿鐵比星巴克好喝」。

▲太妃榛果拿鐵拉花顏值完勝星巴克。（圖／翻攝自小紅書@董潞娜Luna）

除了肯德基，大陸麥當勞也推出聖誕限定商品，想要一份好吃且能帶來飽足感的甜點，一定要考慮抹茶紅豆心凍角！烤得酥脆的可頌麵包夾入抹茶冰淇淋，最後搭配甜而不膩的蜜紅豆，一口咬下去讓人非常滿足。

▲抹茶紅豆心凍角看起來很有飽足感。（圖／翻攝自小紅書@鏟屎老夏）

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