Jisoo、丁海寅勾手同框畫面太甜！劇都還沒播就被網封為「最佳CP」

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo與男星丁海寅主演新韓劇《雪降花》，即將在12月18日開播，今（16日）兩人一同現身新劇記者會活動，Jisoo穿上簡單大方的黑色小禮服，與身穿合身西裝、梳油頭的丁海寅勾手同框，甜蜜亮相，由於兩人組成畫面實在太美好，劇都還沒有播就被網友們封為了「最佳螢幕CP」。

《雪降花》為Jisoo的戲劇處女作，話題性十足，全球廣大的粉絲們都引頸期盼看到女神的演技，該劇導演還提到：「在見到Jisoo時，就覺得，啊，這就是英路啊，不知道Jisoo還記不記得，但我覺得我像是用威脅的語氣告訴她，她必須扮演這個角色。」且搭檔男星為人氣很高的小鮮肉丁海寅，讓新戲更有看點。

Jisoo與丁海寅出席新劇活動上，兩人默契以黑色系造型現身，Jisoo選穿DIOR高訂款，黑色的短禮服上綴以蝴蝶結領子，蓬鬆的裙襬則襯出青春氣息，Jisoo除了有絕美顏值外，整個人更是氣質噴發，與丁海寅勾手同框畫面釋出，讓粉絲們都超興奮，大讚：「好養眼的組合」、「智秀氣質絕了」、「丁海寅好帥好帥」、「最佳螢幕CP！」

不過由於釋出的照片中，Jisoo的身形看起來不比先前纖細，讓一些眼尖的網友忍不住質疑：「顏值好看，但不知道是衣服還是攝影問題，感覺有點胖了」、「我也覺得他胖了」接著引來粉絲護航：「角度問題吧，上鏡都會顯胖」、「是否裙子顯胖？」

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