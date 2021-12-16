fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo、丁海寅勾手同框畫面太甜！劇都還沒播就被網封為「最佳CP」

>

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo與男星丁海寅主演新韓劇《雪降花》，即將在12月18日開播，今（16日）兩人一同現身新劇記者會活動，Jisoo穿上簡單大方的黑色小禮服，與身穿合身西裝、梳油頭的丁海寅勾手同框，甜蜜亮相，由於兩人組成畫面實在太美好，劇都還沒有播就被網友們封為了「最佳螢幕CP」。

▲Jisoo、丁海寅新劇發佈會 。（圖／翻攝自IG）

《雪降花》為Jisoo的戲劇處女作，話題性十足，全球廣大的粉絲們都引頸期盼看到女神的演技，該劇導演還提到：「在見到Jisoo時，就覺得，啊，這就是英路啊，不知道Jisoo還記不記得，但我覺得我像是用威脅的語氣告訴她，她必須扮演這個角色。」且搭檔男星為人氣很高的小鮮肉丁海寅，讓新戲更有看點。

Jisoo與丁海寅出席新劇活動上，兩人默契以黑色系造型現身，Jisoo選穿DIOR高訂款，黑色的短禮服上綴以蝴蝶結領子，蓬鬆的裙襬則襯出青春氣息，Jisoo除了有絕美顏值外，整個人更是氣質噴發，與丁海寅勾手同框畫面釋出，讓粉絲們都超興奮，大讚：「好養眼的組合」、「智秀氣質絕了」、「丁海寅好帥好帥」、「最佳螢幕CP！」

不過由於釋出的照片中，Jisoo的身形看起來不比先前纖細，讓一些眼尖的網友忍不住質疑：「顏值好看，但不知道是衣服還是攝影問題，感覺有點胖了」、「我也覺得他胖了」接著引來粉絲護航：「角度問題吧，上鏡都會顯胖」、「是否裙子顯胖？」

►周曉涵披白紗深V＋高衩辣翻！　新娘造型嚇到網友：以為又要失戀

►周予天爆料周興哲「愛花錢Level」超驚人　兄弟雙帥合體吸粉絲圍觀

關鍵字：

Jisoo, 金智秀, 智秀, 丁海寅, 雪降花, CP

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人

2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人

日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此

日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態 皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快 年前掃除教你打造「極簡衣櫃」　3個篩選法則保持時髦、更有個性 2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理 棉花燙好可愛！女生「最新短髮範本TOP 3」，時髦又有型 ZARA、MANGO四折起此時開跑！必敗小香風外套、大衣狂省超過千元 無印高顏值「極簡牛奶盒」網搶收！　真實用途曝多色排開超療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面