無印良品推出「蟋蟀巧克力棒」！甜味藏超大衝擊　網驚：寧願吃土

▲日本無印最新推出「蟋蟀巧克力棒」 。（圖／翻攝自IG）

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日本無印良品去年（2020年）曾推出過「蟋蟀仙貝」，在網路上引發熱議，因蟋蟀具有高蛋白質，用來替代一般的牛羊豬，或將解決未來糧食缺乏的問題。沒想到現在又迎來第二波「蟋蟀巧克力棒」，甜甜的口感卻有巨大的衝擊，讓網友驚呼：「比吃土還可怕」。

▲「蟋蟀巧克力棒」是以蟋蟀磨成粉末狀製成，蛋白質含量是一般能量棒的3倍。（圖／翻攝自IG）

這款「蟋蟀巧克力棒」就是大家常吃的能量棒，不過原料是以蟋蟀磨成粉末狀，並與牛奶巧克力以及大豆粉末混合而成，蛋白質含量是一般能量棒的3倍，加上針對上班族打造方便攜帶的外型，一推出就引發熱議，不少網友形容：「比吃土還恐怖」、「蟋蟀快逃」、「乾脆直接吃蟋蟀算了」。

▲去年還曾有「蟋蟀仙貝」 。（圖／翻攝自IG）

其實日本無印良品近年來以昆蟲成分推出一系列零嘴，去年還曾有「蟋蟀仙貝」，研發「蟋蟀零嘴」最主要的目的是為解決糧食危機，因蟋蟀營養價值極高，不僅比家禽類擁有較高的蛋白質，且溫室氣體的排放量極少，是很好的動物成分。海外也陸續有其他食品公司研發相關昆蟲蛋白質能量棒。

目前「蟋蟀巧克力棒」在日本多家無印門市上市，台灣目前則無販售昆蟲系列食品，民眾想嘗鮮或許要再等候了。

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