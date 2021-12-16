IG首度公開「2022趨勢報告」！服裝3風格要紅了、美妝回歸自然

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、@roses_are_rosie

到了年末，許多網站、平台都會回顧過去一年流行的事物，並預測下一年的趨勢，年輕人常用的社交軟體Instagram最近也首度公開了一份「2022趨勢報告」，預測明年在Z世代間興起的潮流，其中時尚穿搭可能會流行「三大類型」，美妝保養則講求極簡、回歸自然。

Instagram的「2022趨勢報告」透過青少年市場權威YPulse對美國1,200名13到24歲社交媒體使用者進行的調查，深入了解、分析Z世代在音樂、時尚、創作者、名人、美容、社會正義等各方面的看法，並推測明年可能會流行的趨勢。

時尚方面因為受到疫情影響，近兩年都以運動、舒適風格為主流，但隨著疫情趨緩，人與人見面的機會增加，會有更多年輕人藉由大膽、獨特的穿衣風格表達自我，用鮮艷色彩、有趣單品展現樂觀的精神。其中另類小眾風格將更為興盛，有50%年輕人表示願意嘗試，像現在已經很火紅的「復古穿搭」（Nostalgic wear）、「暗黑學院風」（Dark Academia）、「小妖精風格」（Goblincore）在2022都可能成為大勢。

美妝保養方面則與時尚相反，開始崇尚極簡、回歸自然，近年來大家越來越在意健康，所以也更想深入了解美妝保養品成分，想找到天然又安全的品項。比起彩妝類產品，有三分之一的年輕人更在意「清潔產品」，會傾向不做過多修飾，讓肌膚保持純淨，並選用植物性護膚、純素化妝品…等等。

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