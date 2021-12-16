珍珠落在迪麗熱巴事業線上吸睛　氣場全開升級當珠寶全球代言人

▲MIKIMOTO宣布迪麗熱巴擔任全球代言人。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

29歲大陸女星迪麗熱巴是有名的時尚「帶貨王」，經常華服上身出席各種時尚活動，每一次的造型也備受粉絲關注，品牌相中她的高人氣請她代言，她也樂得把握每個替品牌博曝光的機會。以珍珠聞名於世的MIKIMOTO今宣布她出任全球代言人，從過往「亞洲代言人」更進一階登頂。

▲迪麗熱巴公開亮相時造型多變，但總巧搭MIKIMOTO珍珠。

迪麗熱巴拍攝MIKIMOTO全球代言人形象照，穿上黑色露肩禮服，搭配串珠項鍊與Mikimoto M Collection南洋珍珠墜鍊，圓潤珍珠恰好落在她的事業線上吸睛，此外，她還搭配兩款珍珠手環與多個戒指，不拘泥單一風格，氣場全開。

▲迪麗熱巴今年成為沛納海首位女性全球品牌代言人。（圖／沛納海提供）

勇於挑戰不同造型的迪麗熱巴，除了擅長駕馭優雅女人味風格，中性俐落的造型也難不倒她，套上每個人衣櫃幾乎都有的白襯衫，配上沛納海（Panerai）專為女性打造的第一個系列Piccolo Due系列的Piccolo Due 38毫米腕錶，時尚指數立刻飆升，作為沛納海首位女性全球品牌代言人果然戴出自信美。

►迪麗熱巴造型罕見翻車！災難「粉色吊帶褲」被網批：太不用心

►Jennie手搭著男人背對鏡頭放電 戴香奈兒珠寶散發摩登魅力

