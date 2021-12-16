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萬寶龍虎年筆威風凜凜　旁襯松樹、山岳藏美好祝福

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▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列虎年限量款512鋼筆，187,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國精品萬寶龍（Montblanc）每年為農曆新年推出生肖傳說系列，迎來虎年新作，主打限量512支的虎年限量款512書寫工具，Ag925標準純銀製成的筆蓋呈現手工雕刻的老虎圖案，擁有細膩毛皮紋路、上揚尾巴的神氣老虎站在岩石上，一旁雕飾象徵長壽的松樹與步步高升的山岳，搭配象徵吉祥的祥雲圖案筆身，以及筆尾鑲嵌虎年誕生石藍寶石，集美好的祝福寓於一身。

▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列虎年限量款512鋼筆限量512支，187,900元。

▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列虎年#146筆記本，2,700元。

不僅虎年限量款512書寫工具威風凜凜，萬寶龍同時發表象徵幸運及繁榮紅色墨水，以及義大利製造的頂級Saffiano皮革製成、封面印有金色老虎圖案的#146紅色筆記可搭配成套；此外，品牌推出一對老虎造型的純銀袖扣，讓生肖傳說系列更趨完備。

▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列虎年50ml墨水，1,300元。

▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列虎年純銀袖扣，13,200元。

不少名錶品牌也推出生肖錶迎新年，雅典錶（Ulysse Nardin）創作限量88只的鎏金系列瑞虎生肖腕錶，運用金雕技法描繪下山虎於松枝明月間長嘯的霸氣模樣，輔以內填琺瑯工藝，讓虎的斑紋與神態栩栩如生，背後起伏的山丘岩石質感、月亮景致也相當逼真，構成生動的畫面。

▲▼ 虎年精品 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量88只的鎏金系列瑞虎生肖腕錶，1,342,200元。（圖／雅典錶提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 雅典錶, Ulysse Nardin

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