歐陽娜娜穿「雪地小熊衣」萌翻網友　細數過往頭飾造型根本粉絲福利

編輯／Beverly 圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG@nanaouyang

台灣女星歐陽娜娜前往大陸發展人氣居高不下，穿衣打扮時常受到關注，近日她在微博曬出於白雪草地上拍攝私服穿搭的系列美照，其中身穿咖啡色帽T、頭戴同色系連帽圍巾的清純甜美模樣，被網友直呼「像雪地裡的小熊」引來熱議。

身為GIVENCHY品牌大使的歐陽娜娜於雪地系列美照中，身穿品牌復古刺繡花紋連帽衛衣，而令粉絲眼睛為之一亮的是娜娜頭上的羊羔毛小熊連帽圍巾，搭配同色系衛衣，讓她看就像一隻窩在雪地裡的小棕熊。

▲網友表示有狗狗窩在身邊，感覺很溫暖。

整套大地色系穿著，帶有慵懶舒適感，加上陪在她身旁的牧羊犬及背景中成群的綿羊，營造出祥和、悠閒的氛圍，甚至被網友形容「娜娜小熊完美融入了」、「小熊圍巾太可愛，青春洋溢」、「在狗狗旁邊看起來好溫暖！」等等。

不少網友則發現，平時很少戴帽子的歐陽娜娜，其實很喜歡可愛的頭飾，例如今年萬聖節時的毛毛白兔頭套，還有於迪士尼遊玩所戴的狗狗耳朵髮箍及澎毛鴨舌帽等等，可愛形象卻引來網友酸：「幾歲了，還跟小孩子一樣裝可愛」讓粉絲急忙護航：「才21歲，不要太苛刻」。

▲歐陽娜娜萬聖節裝扮。

私底下的歐陽娜娜喜歡穿著寬鬆的潮流街頭風，以及休閒簡約風，率性隨性的造型很難與可愛的「雪地小熊」連想在一起，不少娜粉則認為小熊裝扮是難得的粉絲福利，要好好把握。

▲歐陽娜娜私下穿搭多以簡約黑白色系與帥氣的寬鬆潮流風為主。

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