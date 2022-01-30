韓妞都在瘋「公主學習法」！4件小事讓你認真自律、效率大增

實習記者吳昀庭／綜合報導

想要自律的生活非常不容易，不管是要讀書、考試的學生，或是忙於工作、想在閒暇時間充實自己的上班族，總會在需要認真的時候分心，對安排好的計劃產生怠惰。這時不妨來試試韓國論壇出現的「公主學習法」，據說能提升專注力，增強學習效果。

▲韓妞討論熱烈的「公主學習法」（圖／翻攝自IG@jessica.syj、@dlwlrma）



「公主學習法」並不是要你變成公主，而是利用一點想像力，搭配4個小技巧，將枯燥無味的學習過程，幻想成公主在處理國家大事，轉個念就能讓學習充滿樂趣，也能督促懶散的自己認真起來。

1.得體的服儀

雖說是學習，公主還是要顧形象，第一步就從穿上漂亮衣服開始，記得款式不要太緊，不然久坐容易脹氣，可以選擇得體大方的風格，再搭配不讓肌膚發癢的淡雅妝容、微捲髮，就能變身公主了。也可以加上喜歡的香水、飾品，但手腕上盡量不要戴會影響寫字、打字的東西。

2.治理國事般的認真

裝扮好之後，想像自己是即將成為下屆女王的公主，開始如治理國事一般的認真學習。不管是學生面對課業，或是平時想學外語、考證照、充實自己…，都要在學習期間專心投入，不要隨便中斷。

3.姿態優雅

學習途中除了專注，更要時時提醒自己維持優雅姿態，把腰挺直、擺出端正坐姿。寫筆記時字跡、線條盡量工整，讀起來才更能吸收，連喝水也不要大口狂飲，要像公主一樣優雅的喝。

4.保持公主品格

學習過程難免會遭遇挫折，當你要逃避、發脾氣的時候，切記維持公主的品格，雖然國事繁重，仍要保持耐心，用溫婉的微笑解決問題，繼續學習。當犯錯時也要提醒自己，身為公主怎麼能犯這種錯，這樣持續督促自己，就能提高學習效率了。