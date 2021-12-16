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宮原眼科團隊設計男性專屬口罩　康匠加入茶葉粉末整天能聞香

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▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲近期廠商推出設計款口罩，還有融合茶葉的茶香。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨疫情催生的「口罩風格」風潮漸興，現在越來越強調個人化，口罩品牌KatunCare推出4款設計系列新品，與西服品牌STYDER以及打造「宮原眼科」團隊日出設計合作，針對男性試用者推出以潮流、運動、紳士等元素為主題的產品；台灣康匠則結合生活美學，推出帶有茶香味的「茶香口罩」系列，一整天都有清新感。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」。

口罩生活已成常態，由皇泰醫材創立的口罩品牌「KatunCare」，近期推出4款針對男性使用者的時尚系列新品，包括與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」，以及打造「宮原眼科」內部的團隊日出設計，攜手合作推出三款「極限運動系列」、重現經典遊戲回憶的「復刻系列-摩登電玩」、激勵人心的「精神口號系列 - 接受挑戰」產品，讓口罩也能成為各式風格使用的配件之一。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

皇泰醫材總經理王國印表示，市面上口罩款式眾多，卻鮮少看到特別為男性設計的款式，根據相關統計資料，均表示男性市場含金量較女性高，特別推出4大系列男性口罩新品，希望能符合不同風格男性市場需求。

紳士系列共推出3款花樣，包括以垂直水平線條、布紋拼貼的「紳士品格」，以經典千鳥紋為基底的「貴族千鳥」；用雲山水意象表現的「山嵐明月」。日出設計則打造3款系列，分別以電玩、極限運動與精神口號為主題。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲日出設計打造精神口號系列，以現在的嫩不是嫩，累積力量與勇氣，勇敢接受挑戰為概念。

而台灣康匠攜手旗下品牌「天天防護口罩」與「長生製茶廠」連結研發，加上經濟部工業局與「台灣設計研究院」輔導的最新口罩產品「茶香口罩」，是將製茶烘焙剩餘的茶末再度循環利用，以低溫乾式附著法，與口罩中層不織布輕巧無重量的結合，達到不妨礙呼吸及口罩功效，同時克服茶料受濕度影響而暈染等技術困難，讓攜帶的使用者能聞香一整天。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

在外觀設計上，也融合了茶迷彩的時尚元素，以不同香氣的茶葉呼應色系，開發出「蜜香紅茶」、「凍頂烏龍」、「茉香綠茶」3款設計，搭配「毛巾布材質耳帶」讓配戴更柔軟舒適，天天茶香口罩目前已正式開賣，3入售價69元。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

關鍵字：

口罩, 聯名口罩, 茶香口罩, KatunCare

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