冬至就要吃「湯圓」！全台6間人氣推薦　甜湯圓淋上香濃桂花釀超讚

圖、文／MENU美食誌

2021年的尾聲來了，快和家人一起吃湯圓團圓！

御品元冰火湯圓台北饒河店

台北市／松山區

臨江街夜市必吃美食！御品元冰火湯圓菜單中，桂花湯圓 (冰) 系列最熱賣，可以選擇要芝麻湯圓、花生湯圓，還是綜合湯圓三種。剛出爐的湯圓要盡快吃才不會變硬，吃完湯圓後可以無限加桂花蜜還有檸檬汁。

▲御品元冰火湯圓台北饒河店（圖／美食客Looksun提供）

桂花巷花茶冰鎮湯圓

苗栗縣／南庄鄉

桂花冰鎮湯圓，一份50元。在淋上香濃桂花釀的脆冰底下，有長條狀的小湯圓、西瓜與香蕉，桂花釀的甜帶著淡淡的花香，甜度剛好且湯圓口感很Q、有嚼勁，西瓜跟香蕉也有甜，搭在一起十分美味！

▲桂花巷花茶冰鎮湯圓（圖／美食客阿胖胖 吃貨人生提供）

八棟圓仔湯

台北市／中正區

南機場夜市的人氣小吃，必吃招牌酒釀蛋芝麻湯圓，酒釀本身的酸味搭配上芝麻的甜，形成一種絕妙的酸甜平衡，且八棟圓仔湯的酒釀還有加入紫糯米，入口除了有一種穀物的香氣外又多了一種蛋香味。

▲八棟圓仔湯（圖／美食客莎莉快跑提供）

嘉義劉湯圓

嘉義市／東區

已經營業近30個年頭且湯圓每天都是手工現做！必吃綜合燒冷冰，所謂燒冷冰是一種冰品，通常是將熱的料直接倒在冷的冰上面吃，特別是燒冷冰的湯圓，吃起來還是熱溫的。

▲嘉義劉湯圓（圖／美食客昀昀提供）

阿文餛飩湯圓

新北市／三重區

巷口的路邊攤，攤位與座位皆不大，就賣著餛飩、湯圓、貢丸三項食材的多種組合。餛飩湯圓一碗NT$65，白白小巧的鹹湯圓，糯米外皮好Q好軟、不黏牙，豬肉內餡紮實美味，咬開還帶有入味的湯汁。

▲阿文餛飩湯圓（圖／美食客吱吱一直吃提供）

施家鮮肉湯圓

台北市／大同區

位於延平北路上的施家湯圓，店內的招牌是不分季節的鹹湯圓，以苗栗客家口味為調性，湯圓皮Q且內餡是用肥瘦絞肉與蝦米、香菇、油蔥調和，包入湯圓皮中；湯頭則是以傳統客家會用的冬菜、蝦米、油蔥熬煮大骨湯，入口回甘。

▲施家鮮肉湯圓（圖／美食客n10b12提供）

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