基隆必吃的石頭火鍋，一開店就排滿人潮！北部6間火鍋讓你暖呼呼

圖、文／MENU美食誌

冬天到啦！北部人快趁著天氣漸涼趕快一一踩點吧！

沐府·NABEMONO

新竹縣／竹北市

室內裝潢設計乾淨俐落，且不會煙霧瀰漫，餐點健康養生、食材新鮮。採一人一鍋的點餐方式，每人一鍋開鍋低消 380元。

▲沐府·NABEMONO（圖／美食客Elizabeth 莎食客提供）

義美石頭火鍋

基隆市／中正區

基隆必吃的石頭火鍋！有一個開放式的大冰箱，上面有標註海鮮不能退，其他食物都是按盤子花色計價。爆炒後的湯底，微甜甜鹹混搭，十分美味！不接受預約，只能現場排隊且用餐時間限制90分鐘。

▲義美石頭火鍋（圖／美食客地方俏皮媽媽提供）

福叄鍋物

桃園市／中壢區

一家很有藝術氣息的火鍋，非常的乾淨，輕快的音樂，這樣藝術的環境讓人很放鬆！火鍋菜盤很多種菜，海鮮食材新鮮，甜點順口。打卡還會送耶子汁或是新鮮干貝，當月生日有白酒可以拿。

▲福叄鍋物（圖／美食客伊伊提供）

好食多涮涮屋雙城店

台北市／中山區

肉食主義必吃的火鍋店！有自助飲料吧、醬料區、冰淇淋、熱南非國寶茶。用餐時間為90分鐘，每人酌收10%服務費且只收現金！午餐時段用餐，不收10%服務費。

▲好食多涮涮屋雙城店（圖／美食客Becky &Justin提供）

食焱廠創意鍋物-DELECTABLE HOT POT LAB

台北市／萬華區

外觀非常的顯眼，店家主打多種風味的火鍋湯底和單身鍋物，裝潢走木質調且有很多的植物，每個位子都有附設插座，另外還有漂亮的網美牆可以拍照，雞肉經過小米酒先醃過，吃起來肉質軟嫩，帶有枸杞的香氣。

▲食焱廠創意鍋物-DELECTABLE HOT POT LAB（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

蛤?! HUH POT

台北市／大安區

發出綠光的「蛤？！」字在市民大道上顯得相當吸睛，一進入餐廳映入眼簾的裝潢更是五花十色，卜卜蜆湯底是用老母雞、豬大骨跟雲林蒜頭等食材一起熬製，鮮甜且Q彈的蛤蠣都是選用文蛤的最大Size，每天從彰化直送！

▲蛤?! HUH POT（圖／美食客Chloe提供）

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