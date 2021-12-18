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《華燈初上》7句揪心台詞演繹寫實人生　「我不愛了這三個字不難懂吧？」

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▲華燈初上。（圖／女子學）

▲《華燈初上》成為「全民熱議」的話題神劇。（圖／Netflix、百聿數碼，下同）

文／女子學

近期超高人氣的《華燈初上》，上線短短兩周不僅快速榮登 Netflix 排行第一，劇中的角色刻劃、故事走向、情節佈局，甚至服裝搭配、背景文化，已成為「全民熱議」的話題神劇。如此成功、擄獲觀眾的原因，不外乎是演員精湛的演技，還有那貼近真實人生的寫照，尤其劇中有許多「血淋淋」的台詞，簡直教人心碎又揪心；精選 7 句經典金句，邀請觀賞完的你，重溫語言的張力和厚度。

1.我不愛了。這三個字不難懂吧？／江瀚

▲華燈初上。（圖／女子學）

堪稱全劇最大「渣男」江瀚（鳳小岳　飾），以放浪不羈的性格遊走在兩大女主角間，他的壞，讓許多女人都為他著迷。劇情一開始，羅雨儂（林心如　飾）因為一直找不到正在創作劇本的他而焦躁不安，好不容易聯繫上了，江瀚淡然、不帶任何感情的態度，瞬間傳遞出「這段感情玩完了」的訊息；「我不愛了。這三個字不難懂吧？」，直接、強勁的回應，種種打擊對方所付諸的愛，所有美好的曾經，終將成為曇花一現的泡沫。

2.借來的書，無論如何一定要還，因為不是你的，是借的，你是我借的，是嗎？／蘇慶儀

▲華燈初上。（圖／女子學）

江瀚和羅雨儂分手後，立即找上她的好姊妹蘇慶儀（楊謹華　飾），兩人宛如乾柴烈火，偷偷愛戀了好一陣子。然而，隨著兩人秘戀曝光，蘇慶儀想守護愛情的心越來越強烈，當初為了留住這個像風一樣的男人，刻意建立起的神秘和寬容逐漸瓦解，她和所有女人一樣渴望擁有、將愛緊緊握在手中；她曾形容江瀚是自己「借來的」，「借來的」總有需要歸回的一天，呼應兩人在圖書館相識、幫忙借書的過程，顯得格外諷刺。

3.恨一個人，比原諒一個人容易你不懂嗎？／王愛蓮

▲華燈初上。（圖／女子學）

被愛人拋下後，世界還有我們的容身之處嗎？面對深愛之人的冷漠無情，要繼續等待，或者帶著恨意走下去？「光」酒店最年輕的小姐「愛子」王愛蓮，曾對失去蘇慶儀的心儀同學何予恩（張軒睿　飾）說過：「恨一個人，比原諒一個人容易。」說到底，恨其實是一種自我防衛，象徵受傷的心靈，只要帶著刺、充滿衝擊性，甚至做出傷害人的脫序行為……所有種種，都是要「掩飾」那顆已經殘破不堪的心。

4.要是承諾可以用講的，我們就不用那麼痛苦了。／羅雨儂

▲華燈初上。（圖／女子學）

相愛時，我們天真地以為這份愛可以持續到天長地久，心裡眼裡只有對方，將自己的全世界給他。當感情變質時，那些過去的承諾和愛戀化為泡影，彷彿從來沒說過、沒有發生過。即便身為酒店媽媽桑，見過無數的情場歡合，羅雨儂對江瀚仍舊愛到無法自拔，愛得有多深、傷得就有多重，當一邊抽菸、一邊想起他時，輕輕說出：「要是承諾可以用講的，我們就不用那麼痛苦了。」便顯得落寞而唏噓。

5.我們人生不就是充滿掙扎嗎？然後在掙扎中找到生存之道，這才精彩。／潘文成

▲華燈初上。（圖／女子學）

從什麼時候開始，我們的生活比重轉為苦大於樂？是告別童年以後嗎？還是出社會之後？又或者是接觸愛情後呢？劇中的刑警潘文成（楊祐寧　飾），有著內斂、茁壯的內在，即使劇情沒有特別交代，但他的身段和氣場，很明顯的告訴觀眾「我是一個有故事的人」。人生一點都不完美，只是又有誰不是這樣呢？在充滿掙扎的世界裡，找出自己的求生之道，活著精彩漂亮，這才叫做人生啊！

6.我這輩子，就只值得這樣嗎？／李淑華

▲華燈初上。（圖／女子學）

說到劇中最讓人憐惜的角色，絕非李淑華（劉品言　飾）莫屬。就像所有女孩一樣，被疼愛心裡會甜甜的、期待和心儀的對象見面，有一點點開心的事情，就會笑開懷、手足舞蹈的樣子，十分討喜可愛；這樣的她，卻有一段不堪回首的過往，而這段過去終究硬生生將她拉回現實，當受到過去嫖客彪哥（李李仁　飾）強暴丟棄路邊時，她心碎地走在雨中，搭配《雨夜花》之配樂，那句：「我只值得這樣嗎？」辛酸到旁人無法言語，無法做出任何回應或安慰。

7.妳的過去我無法參與，但是妳的未來不論開心、難過，我都不會缺席。／中村先生

▲華燈初上。（圖／女子學）

茫茫人海中，總有一個人會為了愛你而不顧一切。「光」酒店的富商中村先生（加賀美智久　飾）對蘇慶儀的愛就是這樣地炙熱，他不在乎她的過去，只要能有機會參與所愛之人的未來，即便充滿不確定性，也會遇到其他困難的事，只要能牽起對方的手，就什麼都不必害怕，完全就是深情、真愛無價的代表；造化弄人的是，愛上的跟我們愛的總是對不上，事與願違的關係，到底要發生幾次才夠？

羅雨儂說：「這世界上有太多狗屁倒灶的事！」是的，我們的人生從來就不完美，一路上跌跌撞撞，受了傷然後癒合、接著又遇到新的挑戰和挫折，反反覆覆，因而造就了今天這個強韌的自己。《華燈初上》演的不只是男女間的愛恨情仇，還有在你我身邊最寫實的生命過程、人生寫照，看完戲劇後，對你的人生，是否又有另類的啟發呢？

延伸閱讀：

「在愛裡，我們都曾無可救藥的偏執。」品閱《華燈初上》6 大角色，揭開燈紅酒綠下的渴望與辛酸

說到底，人最渴望的仍是愛。從《誰是被害者》談人生價值：要平凡的活著，還是離開後的光榮？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 金句, 華燈初上, NETFLIX, 影集, 台詞, 台劇

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