營養師曝「4種肥肚」成因和改善法！鮪魚肚、壓力肚重點不一樣

▲營養師分享「腹部肥胖」4類型和各自改善方式。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著生活作息、飲食習慣改變，越來越多人有「腰部肥胖」的問題，就算是體重不重的人也可能有「小肥肚」，除了看起來顯胖，更有健康威脅！知名營養師高敏敏就指出，很多研究及臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過粗，會增加心血管疾病機率。她也特別分享鮪魚肚、啤酒肚、小腹肚到壓力肚等4種不同類型肚子的成因和改善方式，快來看看你是哪一種？

1.鮪魚肚



特徵就是腰上的肉肥肥軟軟，坐下來會分成兩層，且有鮪魚肚的人大多是全身偏胖、肉肉的體型。這種類型的人，通常飲食上喜歡大魚大肉、無肉不歡，而且很少吃蔬菜水果。

高敏敏建議，這類型的人要從改變飲食觀念開始，遵循每天蔬果579的飲食要點，且肉類攝取不要超過1.5個手掌大小。

2.小腹肚



這種類型常常出現在女生身上，也就是俗稱的「小腹婆」，特徵是肚臍以下的腹部凸起，尤其穿緊身褲、貼身衣裙時特別明顯。會造成「小腹肚」的原因包含經常便秘、常久坐不動、女性經期不順又愛喝冰飲等。

想要改善胖小腹，可從多吃蔬菜水果、多多喝水開始，搭配運動、多活動身體，減少久坐不動的情況，且要注重經期前中後的調理。

3.壓力肚



若是發現自己近來體重不斷上升，肚子連帶腰間贅肉整圈都有脂肪囤積、肥胖，有時還會克制不住自己的食慾和心情，這是因受到壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使得脂肪囤積、體重一直往上加。

想改善這種壓力型肥胖狀況，要從紓解壓力下手，可以安排個小假期、出去度假放鬆心情或找到自己的紓壓方法，平時也要注意維持健康生活作息，早睡早起不要熬夜，且可多補充富含礦物質鈣、鎂和色胺酸的食物，幫助放鬆心情，也可透過運動調整壓力荷爾蒙。

4.啤酒肚



「啤酒肚」常出現在男生身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾的。形成原因包含常喝酒過量、吃過量加工食品、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多。

改善的方法，首要就是控制飲酒量，適量飲酒就好，還有飲食上不要吃太重鹹、太甜的食物，盡量多吃原型食物，選擇較健康的烹調方式，若想喝飲料請喝改無糖，且要多喝水。

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