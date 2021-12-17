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迪士尼第一位「不特別」的公主！《魔法滿屋》即使不完美卻永遠是家人

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▲魔法滿屋。（圖／女子學）

▲《魔法滿屋》是迪士尼經典動畫長片系列的第 60 部作品。（圖／《魔法滿屋》劇照，下同）

文／女子學

由華特迪士尼動畫工作室製作，也是迪士尼經典動畫長片系列的第 60 部作品—《魔法滿屋》，已於日前在台登場。故事背景為哥倫比亞山區的一個小村落，將主角設定在拉丁裔的家族，以華麗繽紛的色彩與節奏感鮮明的歌舞，邀觀眾們享受一場迪士尼版的嘉年華會。

劇情訴說「馬瑞格家族」於一次災難中觸發魔法蠟燭降臨奇蹟，給予家族特別的魔法天賦，此後族人皆在 5 歲時，透過儀式接受符合自己個性的天賦能力，而在這樣的傳統中，卻只有「米拉貝兒」沒有收到這份魔法禮物，成為家族中的「特別不特別」，當日後家族面臨危機時，卻意外成為唯一可以拯救家族的人。

捍衛家族、保護家人－米拉貝兒、布魯諾

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

隨著時代的推進，我們可以看見迪士尼動畫中的女性主角，再也不是典型的公主，也不總是需要王子的幫助，更常見「追尋自我」或著重於「親情及友情」的內容。劇中主角米拉貝兒也許就像茫茫人海中的你我，既平凡又普通，身邊有會讀書又聰明的兄姐弟妹或同儕，但米拉貝兒依然樂觀開朗，在任何時候都想為家族盡一份力，並以家人為榮耀，在發現危機時也會毫不猶豫地挺身而出。

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

而自片頭家族介紹中便保持神祕感的舅舅布魯諾，因有預知未來的能力，總是預言命中惡運而受村人厭惡，自失蹤後便成為家族絕口不提的人，彷彿是「馬瑞格家族」中的罪人一般，但布魯諾只是為了保護米拉貝兒、維持家族的和平而消失於眾人眼中，其實他比任何人都深愛他的家人，願意犧牲自我，在暗處默默的為家人付出。

即使沒有天賦，你依舊是你－路易絲、伊莎貝拉

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

當魔法房子產生裂痕，米拉貝兒為找出成因，循線與姐姐路易絲與伊莎貝拉各別問起有關魔法衰退的問題，才發現姐姐們雖然擁有令人稱羨的能力，但也因此面對眾人的期待，擔負了更多的責任。

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

為擔當起「馬瑞格家族」的使命，「大力士」路易絲扛起一袋袋重物，但卻沒有人知道她也有極限；「完美小姐」伊莎貝拉日夜練習各種優美姿態、變幻美麗鮮花，甚至可以為了家族與自己不愛的人結婚，只因若沒有魔法她們擔心也許自己也就變得一無是處。我們常說「能力越強，責任越大」，但在家人眼中不論你是否天賦異稟，但你依舊是你，家人之間不只血脈相連，亦是彼此不可或缺的存在。

一肩扛起家族的女強人－阿貝拉

▲魔法滿屋。（圖／女子學）

見證奇蹟降臨的阿貝拉，目擊了丈夫的逝去後，也沒有多餘的時間讓她悲傷，她知道現實只有她振作起來，才能保護她的孩子，並帶領「馬瑞格家族」重新建立村落復興。她不能軟弱，必須想盡辦法讓馬瑞格的魔法得其所用，也才讓她對家人的愛偏離了軌道。

最終，透過孫女米拉貝拉的傷心反抗，她才重新看清比起家族榮耀更重要的事——只要一家人能夠在一起，就算沒有魔法，只要一家人團結一心，一樣也能重建幸福的家園。

關於《魔法滿屋》導演拜倫霍華德曾說：「我們花了很多時間討論彼此的家族故事，試著了解大家庭的複雜動態是如何運作的，這部電影有很深的魔幻寫實風格，但它的靈感，其實來自於真實的家庭故事。」也許就是因為它真實描寫出家人間的奇妙心理，才能讓觀影者能夠更感同身受。

延伸閱讀：

從《無敵破壞王》看友誼：只要心靈相犀，即便走的道路不同一樣可以悠遠長久

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 魔法滿屋, 迪士尼, 動畫, 家庭, 影評

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