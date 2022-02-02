過年行程多又早起　恢復精神5秘訣「別喝咖啡」

▲少睡失眠，快速回復元氣有5個小方法 。（圖／Unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年雖然放假，但行程可是排滿滿，晚上跟親戚聊天、打牌打通宵，隔天一早還要出外走春、拜訪親友，專家表示失眠、睡眠不足的情況下，有5個秘訣可以快速恢復精神，尤其「不要喝咖啡」最重要，快看還有什麼方法讓自己元氣滿滿。

不要喝咖啡

許多人以為咖啡因可以提振精神，但在睡眠不足的情況下最好不要攝取，因為咖啡內含的激素會讓皮脂醇的含量升高，不但會容易分心，也更會焦慮緊張，還會讓下一個睡眠週期更難入睡跟淺眠，大腦在缺乏睡眠時會導致脫水，影響注意力跟記憶力，建議補充水分比喝咖啡更好。

早餐要多元組合

睡眠少的隔天，早餐要吃進能充分提供能量的食物，包括蛋白質跟足夠的膳食纖維，建議最好選擇兩種材質以上的組合，像是肉跟沙拉、蛋或魚等等。

早上一起床就打開窗簾

雖然睡眠不足，但一起床別忘了打開窗簾，讓陽光流瀉至室內，因為陽光會觸發5-羥色氨酸製造血清素，不但可以改善情緒，也能提升專注力，更重要的是心情會變好。

避免打盹補眠

很多人認為睡得不好，打盹補眠是很正常的，其實找零碎時間補眠，只會讓身體的生理機制更加繁亂，甚至會影響下一次的睡眠，此外也無法消除疲勞，因為真正能獲得休息的是深層睡眠，而不是零碎時間的一個小盹。

洗冷水澡

冬天洗冷水澡當然不適當，在此處指的冷水澡是只比體溫低的「微溫水澡」，因為較冷的水可以促進深呼吸，加強氧氣攝入，血液就會加速循環，讓整個人更加有精神。