包・開箱／YSL「愛心包」背起來太好看了　木村光希、Rosé都愛上

記者王則絲／台北報導

近幾年來，時尚圈可說是老花的天下，各大精品的老花單品全成為爆款，今年SAINT LAURENT便推出了經典印花系列「LE MONOGRAMME」，將YSL老花運用在多種包型上，其中這款「愛心包」就受到各國女星的熱愛，包括代言人Rosé、以及擁有眾多品牌資源的最強星二代木村光希也背上，今天《ET FASHION》就來帶大家開箱看看，究竟「愛心包」有多可愛？

▲木村光希、Rosé、泰國女星琦察雅阿瑪塔雅庫爾都背上此款「愛心包」。（圖／翻攝自IG）



SAINT LAURENT經典印花系列「LE MONOGRAMME」，回溯經典的CASSANDRA YSL標誌，是在1963年由知名藝術家A. M. CASSANDRE為YVES SAINT LAURENT特別設計，成為歷久彌新的標誌字體典範。而早在70年代，聖羅蘭先生就曾以YSL標誌為靈感，設計出名為「CASSANDRA MONOGRAM」的正反交錯壓印的老花圖樣，到了現任設計師Anthony Vaccarello手中，則以「LE MONOGRAMME」之名重新回歸。

▲本次《ET FASHION》開箱的YSL印花系列LE MONOGRAMME愛心包款。（圖／記者王則絲攝）



今年秋冬，YSL經典印花系列「LE MONOGRAMME」以大地棕色系貫穿打造，帶出一抹溫暖復古韻味，從今天開箱的「愛心包」款式可以看到，老花帆布與植物鞣製皮革拼接，搭配古銅色金屬五金，正反相間的Logo近看更具趣味，復古的圓標則更顯經典。「LE MONOGRAMME」系列還包括水桶包、水餃包、相機包、拳擊包、公事包⋯⋯等多種包型。

▲YSL印花系列LE MONOGRAMME愛心包款。（圖／記者王則絲攝）



這款「愛心包」小巧歸小巧，但是經開箱發現它其實一點也不廢，內部空間寬廣，附有卡片暗袋，且包身背面也有夾層，肩背帶部分亦能自由調節長度，整體深沉的色調在搭配上完全不受限，可以背出俏皮感，也能搭出酷帥風格。

▲愛心包內部空間。（圖／記者王則絲攝）



►包．開箱／VERSACE爆款印花今年必收！「圖騰托特包」搭組件配飾超燒

►開箱／PRADA天價西洋棋、撲克牌組搶先看 鏡面金屬棋子太美了！