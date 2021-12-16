許富凱看秀初體驗認了「願嘗試女裝」　曾砸百萬治裝不手軟

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong 2021AW大秀以魔鏡為主題，於今（16日）晚間登場，現場眾星雲集，邀請歌手HUSH與孫盛希接力演出，金曲歌王許富凱更獻出看秀初體驗，面對本季各種經典童話公主造型躍上日常服飾，許富凱秀後受訪表示很喜歡，「都很好看，女裝也不排斥。」

▲許富凱出席Daniel Wong大秀。（圖／記者黃克翔攝）

Daniel Wong過去與Disney聯名米奇系列，本季則結合魔鏡為主題，以大廓形線條為主輪廓，許富凱今日以一套條紋西裝搭配不規則印花內襯造型亮相，他自己對Daniel Wong並不陌生，除了在小巨蛋演唱會上穿過品牌訂製服演出，因家住得離品牌旗艦店很近，「時不時路過就會探頭看看有什麼新品。」不光如此，許富凱更是時尚資優生，私下也會不斷閱讀時尚雜誌，每個月都會砸數千元在買刊物上。

▲許富凱置裝不手軟。（圖／記者黃克翔攝）

許富凱透露自己的治裝費也很可觀，他笑說：「今年跟去年還好因為疫情都沒有出國，不然去日本就回不來了！」更爆料自己過去在日本遊學時，陸陸續續花了近百萬在治裝上。對於秀上最愛的單品，許富凱直言：「我本身很愛紫色系列，而且有一些女裝也想要試試看，很時髦。」

▲歌手HUSH與孫盛希演唱。（圖／記者黃克翔攝）

大秀尾聲，更有歌手HUSH與孫盛希壓軸謝幕，被問到下次是否想嘗試走秀？HUSH笑說還是好好唱歌就好，孫盛則不排斥，「還蠻想的，來好好練習一下。」Daniel Wong本季以致敬童話故事做為主軸來詮釋全新的設計視野，而品牌最擅長的印花表現，不乏童話故事中的反派角色，像是象徵毒蘋果的蘋果蕾絲印花，或是以烏蘇拉為原型創作出特色款印花烏。

▲ Daniel Wong 2021AW 秋冬大秀，王思佳、夏宇喬、木星與鄭茵聲受邀看秀。（圖／記者黃克翔攝）