香港前女首富名牌花毛衣穿上癮　Gucci夯款上身做慈善

▲甘比穿48,400元的The North Face x Gucci聯名系列毛衣，探訪住在香港麥當勞叔叔之家的病童。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲的香港前女首富、身家高達2510億元的富商劉鑾雄夫人甘比（陳凱韻），近日除了頻頻在IG感謝各精品名牌送的聖誕禮物外，最常分享的仍是她投身公益的日常點滴，可發現她永遠是人群中最亮眼的一位，因為總是穿上色彩繽紛的毛衣搭配牛仔褲，親切與長者或小朋友互動，Gucci無預警發布與The North Face第二波聯名的48,400元花毛衣，也已被她穿上身了。

▲甘比（中）常穿繽紛毛衣出席活動，在人群中非常亮眼。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

甘比日前拜訪住在香港麥當勞叔叔之家的病童，並送上聖誕禮物，身上所穿的正是The North Face x Gucci第二度聯名的毛衣，由於全系列設計致敬探險，因此大量運用森林主題元素與幾何圖案，並穿插雙品牌的Logo，讓整件毛衣看起來相當花俏。

▲甘比（右）出席「惜食堂」活動，穿DIOR 69,000元的高領毛衣。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

DIOR要價69,000元的DiorAlps限量系列毛衣，飾有 3 色幾何主題圖案，正面點綴經典Dior Star和「CHRISTIAN DIOR」標誌，也是甘比本季的心頭好，日前出席「惜食堂」活動已穿上，恰好與南韓女團(G)I-DLE的24歲主唱薇娟隔海撞衫。她藉由一系列的花毛衣休閒穿搭展現活潑氣息，拉近與受訪者的距離。

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