皮膚科醫師傳授「雷射不反黑」秘訣，原來術前也有大學問

▲雷射反黑不只是因為曝曬，其實有很多原因。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人想消除臉上斑點，但又擔心雷射除斑會反黑，坊間謠傳冬季雷射不反黑，其實是錯誤迷思，皮膚科醫師王朝輝表示，雷射術後反黑不單單只是因為陽光照射、紫外線，應該要從以下幾的方向去留意。

王朝輝醫師指出，雷射前換膚、去角質、做臉會使角質層減少，造成雷射吸收能量增加，若皮膚上的斑點吸收過多雷射光，發炎反應就會加強，雷射術後反黑的機率就會升高很多；另外雷射前若有曬傷，曬傷之後皮膚會變黑，在變黑的過程若接受雷射治療，過度活躍的黑色素也容易造成反黑，最後是不能有懷孕，懷孕期間身體黑色素細胞的活性會大增，因此也會提升雷射術後反黑的機率。





王醫師說明，現正進入皮秒雷射時代，脈衝時間大幅度縮短，而較短的脈衝時間，相對減少光熱效應、增加雷射光震波效應去震碎色素，因而產生較少的熱能、減少發炎反應，進而弱化黑色素細胞的活躍性，讓反黑率可以降到10％以下，王醫師也建議，應選擇值得信賴的專業醫師進行治療，調整適合的雷射能量，才能降低反黑機會。



雷射術後應立刻進行冰敷，讓皮膚快速的降溫，幫助降低術後反黑的機率。除此之外，最為重要的就是防曬，除了塗抺同時防此紫外線AB光的防曬商品之外，也要加強物理性的屏蔽，如撐傘、戴帽子、戴口罩等。





王醫師最後提醒，若產生雷射反黑，除了可以讓身體自然代謝以外，也可以多補充維生素C，促進體內的黑色素代謝。除此之外，也應做好保濕、防曬，避免肌膚受到二次傷害。並且建議於雷射二週內進行回診，由醫師給予改善建議。





