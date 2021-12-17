3款高顏值香氛蠟燭新品！MFK聖誕新香入組、Miller Harris變大顆

▲香氛蠟燭是不少人居家放鬆時光必備小物。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

香氛蠟燭除了能讓室內空間飄散馥郁香氣，還有種能助人放鬆的療癒魔力，是不少人紓壓、營造儀式感的必備之物。近來不少香氛品牌紛紛推出香氛蠟燭新作，有經典香氣重新打造的加大版，也超適合送禮的聖誕限定款，不管平時是不是香氛控，都很值得收。

▲Miller Harris 居家香氛蠟燭系列，220g，NT$2,200。



質感香氛品牌Miller Harris推出全新「居家香氛蠟燭系列」，將最熱賣的6款經典香氣：午後伯爵、玫瑰晨語、巴黎菸草、無花果園、美好年代及嫣柔檀香，換上柔和塊狀設計的全新包裝，搭配100%純植物蠟，蠟燭份量更增加到可燃燒超過50個小時的220g。

▲AUXO 烏拉尼亞系列香氛蠟燭 Urania 7，250g，NT$2,390。



美國布魯克林設計師香氛品牌AUXO，其香氛蠟燭以上百年工藝的陶瓷器和可重複利用的極簡設計包裝，搭配獨特香氣而受到歡迎，使用100%植物大豆蠟和德國環保棉芯，點燃後無黑煙。目前台灣引進3款香味，包含清新花香調「寧芙Nymph」、誘惑花香調「阿芙蘿黛Aphrodite」、中性木質調「烏拉尼亞Urania」。

▲Maison Francis Kurkdjian 1,2,3耶誕快樂香氛蠟燭三入組，75g x 3，NT$3,980。



法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian（MFK）今年聖誕系列，不僅為經典耶誕冷杉香氛蠟燭換上繽紛可愛插畫設計的聖誕限定包裝，更推出2款全新香氣，融合柳橙、蜂蜜、肉桂、茴香的「暖心薑餅」及香濃多汁的「焦糖蘋果」，更打包3款聖誕限定香氣，推出小容量限定組，選擇困難也不用擔心了。

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