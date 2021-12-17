戴口罩也要美！「早春人氣唇膏」盤點，化妝包必備

▲2022早春唇膏新品眾多，各有特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

即便口罩仍不離身，但女生愛美的心早蠢蠢欲動，各大彩妝品牌紛紛推出唇妝新作，讓人完全陷入選擇障礙，超美色選搭上高效的持妝度，摘下口罩讓你美麗更加分。

▲Giorgio Armani 奢華絲緞訂製唇膏，1,400元。

獨特雙重精油配方打造的濃郁飽和絲緞質地，搭配精準水滴切面設計，輕輕薄擦打造出均勻飽和的唇部印象。單擦高級感的亮光效果，疊擦可創造近乎唇釉的水感光澤。

▲肌膚之鑰 奢潤唇膏，2,100元。

添加高效保養成分及富含維他命E的頂級摩洛哥堅果油，修護保濕打造如初生般的滑嫩美唇，打造長時間絕佳舒適妝感。

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏絕世蜂華限量系列（6款唇膏），1,160元、(3款彩殼)，1,350元。

以嬌蘭彩妝歷史上重要的三個年代為靈感，推出1830 雕花磚紅、1870 皇家莓紅、1925大勢正紅，3款色號與2種質地，共6款全新色選，向歷代明星色號致敬，唇膏更上雋刻象徵皇室的品牌經典蜜蜂圖樣。

▲資生堂 心機彩粧 心機星魅柔光嫩唇釉，900元。



主打戴口罩也不沾染，獨家極潤鎖色科技配方一抹薄膜貼唇，完美鎖住高飽和色澤和高純度保濕，隨時維持剛完妝狀態。

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