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變胖超有感！打鼾、雙下巴藏不住　網友票選7大「該減重」時刻

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編輯／Beverly

不少人平日生活、工作繁忙，而不會立即注意到身體的變化，經常是明顯發福後，才發現身材在不知不覺中走樣了。除了無意間發現身材走樣之外，也常常是經過對比才意識到自己該減肥了，以下網路票選7大驚覺「該減重」的時刻，你也中了嗎？

▲減重時刻。（圖／翻攝自小紅書@十六妹妹）

▲從少吃一點開始調整身材吧。（圖／翻攝自小紅書@可塑體雕）

在手機相簿中發現過去美照

忙於課業與工作而沒時間回顧過去，往往是在朋友聚會或歲末年終時，以照片回顧過去一年發生的大小事，才意外發現自己發福了。

合照時發現自己比朋友大隻

平時能夠以穿搭將身材短處遮起來，露出優勢部分，但只要拍照站在一起，就會馬上發現原來自己的身形比朋友大隻許多，立刻就會顯現出對比。

▲減重時刻。（圖／翻攝自小紅書@十六妹妹）

▲發現照片中的自己比朋友還大隻，決定開始瘦身。（圖／翻攝自小紅書@懶懶田心）

拍照需要開啟瘦小臉功能

現在相機功能進步，不用特別使用修圖軟體就能成功瘦臉，即便如此，許多人還是追求自然感的照片。當我們因為身材發福而連帶使臉變圓時，時常會先尋求美肌瘦臉的幫助，但當猖狂的雙下巴一併冒出來時，才會意識到自己真的該減肥了。

▲減重時刻。（圖／翻攝自小紅書@十六妹妹）

▲開啟瘦臉功能後，臉夾肉明顯變少。（圖／翻攝自小紅書@氦啤丘准）

穿深色衣服還是有明顯腹部

許多人認為深色衣服有修身顯瘦的效果，只要將肉遮起來就無所謂，但這樣的心態只會放任體重增升，就算是顯瘦的深色衣服也無法遮住漸漸明顯的小腹，因此喜歡穿著深色寬鬆服飾的朋友，往往等到胖了不少才發現事情嚴重了。

衣服明顯變緊

購買衣服時，為了貼合自己的身型體態，多半會選擇合身的尺寸，然而當衣服越穿越緊時，就該緊張囉，因為衣物經過清洗、使用過後應該會稍微變鬆，而原本合身的尺寸也會稍微變大才對。因此如果感覺到衣服變緊，千萬不要認為它縮水了，而是你變胖了！

▲減重時刻。（圖／翻攝自小紅書@十六妹妹）

▲褲子扣不起來好困擾。（圖／翻攝自小紅書@LEE的穿搭）

睡覺打鼾變大聲

打鼾是上呼吸道局部阻塞的表現，亞東醫院耳鼻喉科羅武嘉醫師表示，體重只要增加10％，打呼的機率就會增加30%，因此肥胖者比體重正常者更容易打鼾，所以只要睡覺時鼾聲變大聲，可以檢視一下，自己是不是真的變胖了呢？

爬樓梯就好喘

肥胖會導致體內脂肪的負荷大量增加，且久坐、不愛運動會導致心肺功能衰退，因此在爬樓梯、有氧運動時，會有氣喘不過來的問題，其實只要減重且適度運動，就可以改善。

▲減重時刻。（圖／翻攝自小紅書@十六妹妹）

▲運動健身可改善心肺功能，爬樓梯再也不會喘吁吁。（圖／翻攝自小紅書@annerun）

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關鍵字：

減重, 減肥, 瘦身, 瘦小臉, 變胖, 體重上升

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