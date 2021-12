亮・珠寶／雪花、星星、花環華麗變身　群星簇擁珍珠超Q

▲MIKIMOTO雪花造型珍珠鑽石墜鍊(左)56,000元,雪花造型珍珠鑽戒55,000元。(圖/MIKIMOTO提供,以下同)



聖誕節的應景元素會想到哪些?冬季的雪花、聖誕樹上耀眼的星星裝飾、聖誕紅或花環等關鍵字一一浮現,各珠寶品牌也將它們化為華美珠寶,不僅呼應佳節的歡愉氣氛,也能為日常造型增添亮點。

▲MIKIMOTO下方珍珠可拆下的雪花造型珍珠鑽石耳環(左)72,600元,粉紅金雪花造型鑽石耳環45,000元。

鑽石雪花

MIKIMOTO將六角結晶的雪花變為主角,搭配經典的珍珠推出項鍊、戒指與耳環吸引目光,當中鑲鑽的雪花珍珠耳環可將下方的珍珠取下,單戴上方閃亮的雪花造型;而最入門的款式為粉紅金雪花鑲鑽耳環,45,000元便能擁有。

▲MIKIMOTO Starry Night系列珍珠鑽石墜鍊(左)120,000元,Starry Night系列繁星造型珍珠鑽石墜鍊39,000元。

多變星星

星星珠寶造型多變,不同品牌各有詮釋。MIKIMOTO運用小巧的鑲鑽星星簇擁著珍珠,秀氣可愛;TASAKI則以彗星為靈感創作comet plus系列,星星圖案採開放式設計再點綴珍珠,顯得時髦大膽,另外延伸出星星輪廓鑲滿鑽的華麗版comet plus diamonds pave系列,以及珍珠改為單鑽的comet plus diamonds solo系列,提供更豐富的選擇。



▲TASAKI comet plus diamonds solo 櫻花金戒指(左)117,000元,comet plus黃K金耳環76,200元。(圖/TASAKI提供,以下同)

鑽石品牌Hearts On Fire則為具象的星星珠寶Illa系列鑲滿美鑽,不僅有俐落的單顆星星設計,同時推出點綴依大小排列的3顆鑽石星星戒指與耳環,讓佩戴者閃耀極致光芒。

▲模特兒佩戴Hearts On Fire Illa Rising Star鑽石耳環189,000元,Illa Star Of The Show鑽戒198,000元。(圖/Hearts On Fire提供,以下同)

應景花環

提到聖誕珠寶,不能不提「鑽石之王」海瑞溫斯頓(Harry Winston),品牌最經典的經典錦簇Winston Cluster系列,源起於創辦人海瑞溫斯頓先生於1940年代12月的一個冬夜,駐足凝視在史卡斯戴爾莊園(Scarsdale Estate)門上懸掛的冬青聖誕花環,今日無論是白鑽搭配祖母綠的作品,或是紅寶石搭配白鑽的Berry Cluster項鍊,都讓人聯想起聖誕節慶的美好。

▲海瑞溫斯頓Berry Cluster紅寶石與鑽石項鍊(左)2,400,000元,Winston Cluster系列祖母綠與鑽石耳環2,260,000元。(圖/海瑞溫斯頓提供)

