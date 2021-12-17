亮・珠寶／雪花、星星、花環華麗變身　群星簇擁珍珠超Q

▲MIKIMOTO雪花造型珍珠鑽石墜鍊（左）56,000元，雪花造型珍珠鑽戒55,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

聖誕節的應景元素會想到哪些？冬季的雪花、聖誕樹上耀眼的星星裝飾、聖誕紅或花環等關鍵字一一浮現，各珠寶品牌也將它們化為華美珠寶，不僅呼應佳節的歡愉氣氛，也能為日常造型增添亮點。

▲MIKIMOTO下方珍珠可拆下的雪花造型珍珠鑽石耳環（左）72,600元，粉紅金雪花造型鑽石耳環45,000元。

鑽石雪花

MIKIMOTO將六角結晶的雪花變為主角，搭配經典的珍珠推出項鍊、戒指與耳環吸引目光，當中鑲鑽的雪花珍珠耳環可將下方的珍珠取下，單戴上方閃亮的雪花造型；而最入門的款式為粉紅金雪花鑲鑽耳環，45,000元便能擁有。

▲MIKIMOTO Starry Night系列珍珠鑽石墜鍊（左）120,000元，Starry Night系列繁星造型珍珠鑽石墜鍊39,000元。

多變星星

星星珠寶造型多變，不同品牌各有詮釋。MIKIMOTO運用小巧的鑲鑽星星簇擁著珍珠，秀氣可愛；TASAKI則以彗星為靈感創作comet plus系列，星星圖案採開放式設計再點綴珍珠，顯得時髦大膽，另外延伸出星星輪廓鑲滿鑽的華麗版comet plus diamonds pave系列，以及珍珠改為單鑽的comet plus diamonds solo系列，提供更豐富的選擇。



▲TASAKI comet plus diamonds solo 櫻花金戒指（左）117,000元，comet plus黃K金耳環76,200元。（圖／TASAKI提供，以下同）

鑽石品牌Hearts On Fire則為具象的星星珠寶Illa系列鑲滿美鑽，不僅有俐落的單顆星星設計，同時推出點綴依大小排列的3顆鑽石星星戒指與耳環，讓佩戴者閃耀極致光芒。

▲模特兒佩戴Hearts On Fire Illa Rising Star鑽石耳環189,000元，Illa Star Of The Show鑽戒198,000元。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

應景花環

提到聖誕珠寶，不能不提「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston），品牌最經典的經典錦簇Winston Cluster系列，源起於創辦人海瑞溫斯頓先生於1940年代12月的一個冬夜，駐足凝視在史卡斯戴爾莊園（Scarsdale Estate）門上懸掛的冬青聖誕花環，今日無論是白鑽搭配祖母綠的作品，或是紅寶石搭配白鑽的Berry Cluster項鍊，都讓人聯想起聖誕節慶的美好。

▲海瑞溫斯頓Berry Cluster紅寶石與鑽石項鍊（左）2,400,000元，Winston Cluster系列祖母綠與鑽石耳環2,260,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

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