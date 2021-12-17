85度C「限1天」咖啡全品項第二杯20元　星巴克「愛‧Sharing」買一送一

▲85度C、星巴克都在12月推出多重優惠活動。（圖／翻攝各業者官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入12月下旬，跟好友相聚聊天的心情也就愈來愈熱烈，連鎖咖啡包括85度C、星巴克、丹堤與伯朗也推出應景優惠活動，85度C限定一天推出店內咖啡全品項第二杯20元優惠，星巴克則在1月底前，每天都有限量買一送一免費換，丹堤與伯朗則分別有寄杯跟好友日優惠活動。

85度C宣布在12／24平安夜當天，推出限時優惠，消費者在期間內至店，全時段大杯咖啡同品項第二杯20元，每人現場限購三組，線上訂餐和外送無此優惠，且再加碼全台麵包坊下午1點到晚上10點期間，同款麵包第二件半價，僅限當天，特價商品、外送和餐盒不適用此優惠活動，買杯咖啡不如也帶上幾個麵包吧。

星巴克則在明年1月底前，配合集團「愛‧Sharing」活動，天天祭出限量買一送一優惠免費領，消費者在「愛．Sharing」網站兌領序號後，至超商ibon機台主畫面左上角選擇「代碼輸入」→輸入序號→列印兌換券，就可持券至全台星巴克門市兌換買一送一優惠，每日限量714個，請注意部分門市無提供此優惠兌換服務。

丹堤咖啡慶祝12月聖誕歡樂月，推出整月消費者享有咖啡寄杯優惠，只需至丹堤行動購物網加入會員，並使用信用卡線上付費，即可享外帶飲品咖啡買6送2，等於90元的飲品券買8杯飲料，原價720元，特價540元。

伯朗咖啡則推出好友分享日，當天可享任選兩杯飲品、低價款免費優惠，12月下旬優惠日包括12／19、12／20、12／26、12／27共4天，各針對特定門市推出買一送一優惠，飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用此活動。