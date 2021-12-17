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TWICE智效辣露「絕對領域」快曝光　Momo包緊緊靠「驚人長腿」對尬

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編輯／JJ

韓女團TWICE隊長智效與成員Momo身為團內性感擔當，每每有新造型釋出就能成為焦點，近日官方IG上便貼出了兩人的新造型擺拍照，Momo身穿短版露肚裝，下半身直筒褲讓她腿長超驚人；智效則是選穿波點連衣裝，露出整截蜜大腿「絕對領域」，遊走曝光邊緣，兩人互相尬腿是否太好看了？

▲momo、智效。（圖／翻攝自IG）

▲momo、智效。（圖／翻攝自IG）

▲Momo驚人的長腿造型。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

TWICE近期主打日文單曲《Doughnut》，先前MV中每一位團員的造型都很有看點，包括智效和Momo都展現了驚人的好身材。剛好正逢聖誕節月份，團員們又在雪地與聖誕樹的造景下擺拍一波，Momo這回緊緊包住胸前，穿著蝴蝶結領巾的削肩短版上衣，下身以落地直筒褲收尾，呈現驚人的長腿比例，相比平時的造型顯得更簡約、俐落，但性感程度絲毫不減，露肚裝讓迷人腰線盡顯。

▲momo、智效。（圖／翻攝自IG）

▲momo、智效。（圖／翻攝自IG）

▲智效一個抬腿險曝光，同樣展露一雙驚人美腿。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

隊長智效同樣是黑色主題穿搭，她穿著白色波點連衣裝，並搭配及膝長靴拉出修長小腿線條，斜倚在階梯上俏皮擺拍，只不過一個翹腳小心機，讓整截蜜大腿「絕對領域」都看光，遊走在曝光的危險邊緣，性感程度更勝Momo，兩人互相尬腿太有看頭。而其他成員的造型也都很可愛，像娜璉的紅色織紋裙裝，就特別有節慶的氛圍。

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關鍵字：

TWICE, Momo, 志效, 尬腿

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